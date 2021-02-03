Oppo Reno5 Marvel Edition Yakında Piyasaya Sürülecek!

Oppo, yeni çıkaracağı modelleriyle akıllı telefon pazarına oldukça iddialı girmeye çalışıyor. Bilindiği üzere firma geçtiğimiz yılın Aralık ayında Reno5 4G ve 5G olmak üzere iki yeni versiyonlu akıllı telefonunu tanıtmıştı. Aradan geçen kısa bir zaman sonra şirket, Tayland’ın NBTC sertifikasını alan yeni Reno5 Marvel Edition özel sürümüyle karşımıza çıkıyor.

Şuan için yeni özel sürüm modelin teknk özellikleri belli olmuş durumda değil. Ancak yeni modelin 5G bağlantısı olmayacağını Reno5 4G ile aynı model numarasını (CPH2159) kullanmasından dolayı anlıyoruz.





Cihazın özellikleri konusunda ise Reno5 4G ile aynı özellikler ile gelmesi bekleniyor. Reno5 Marvel Edition‘ın Snapdragon 720G yonga seti, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı olacak. Bununla birlikte Android 11 ve ColorOS 11 ile gelen cihaz, içerisinde Marvel temalı duvar kağıtları ve simgiler bulunduracak.

Diğer özellikler arasında ise, 6.43 inç FullHD+, 90Hz, AMOLED ekran, 44 Megepiksel selfie kamera, 64 Megapiksel ana kamera ve 50 W hızlı şarj destekli 4.310 mAh batarya yer alıyor. Oppo şimdilik cihaz hakkında resmi bir açıklama yapmadı. İlerleyen günlerde daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.