Oppo Reno 5 Özellikleri Netlik Kazanıyor

Son raporlar, Oppo‘nun yakında Çin’de Oppo Reno 5 serisini piyasaya süreceğini ortaya çıkardı. Bugün Çinli bir kaynak, Reno 5’in şarj özellikleri ve renk seçenekleri hakkında bilgiler verdi.

Tahminlere göre, Oppo Reno 5 çift hücreli bir bataryadan güç alacak. Üstelik 65W hızlı şarj için destek taşıyacak. Cihaz, Starry Dream, Aurora Blue, Moonlight Black ve Star Wish Red gibi dört renkte satışa sunulacak. Sızıntı ayrıca cihazın deri bir versiyonunun da olacağını iddia ediyor.

Geçen hafta, Çin’in TENAA telekom otoritesi PEGM00/PEGT00 model numaralı bir Oppo telefonu onayladı. Bu cihazın Reno 5 olarak gelebileceği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz hafta da TENAA’da ortaya çıkan özellikleriyle ilgili bir rapor yayınlandı.

PEGM00/PEGT00 Oppo akıllı telefon, 172 gram ağırlığa sahiptir. Delikli tasarıma sahip 6,43 inç OLED ekrana ev sahipliği yapıyor. 1080×2400 piksel FullHD+ çözünürlük ve 20:9 en boy oranı sunuyor. 60Hz yenileme oranını ve 180Hz dokunmatik örnekleme oranını destekleyecektir.

Sözde Oppo Reno 5, 2.4GHz sekiz çekirdekli bir işlemci tarafından destekleniyor. Cihazın Snapdragon 765G yonga seti tarafından çalıştırılabileceğine dair spekülasyonlar var. Bu, Reno 5’in aynı zamanda Reno 4 ve Reno 3 Pro 5G’ye de güç veren yonga seti. 4,300mAh batarya ile gelecek.

Telefon, 32 megapiksel selfie kamerası ve 64 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel + 2 megapiksel dörtlü arka kamera kurulumuna sahiptir. Cihaza, Android 11 tabanlı ColorOS 11 işletim sistemi yüklenmiştir.