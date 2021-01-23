Oppo geçtiğimiz günlerde resmi lansmanını yaptığı yeni Reno 5 Pro 5G‘yi kısa süre önce Hindistan pazarında da satışa çıkarmıştı. İlk çıktığı gün bir yazılım güncellemesi alan cihaz bugün de yeni bir ikinci yazılım güncellemesi almaya daha başladı. İlk güncelleme CPH2201_11_A.03 sürümüyle gelmişti ve kamera kalitesini iyileştirmeye çalışmıştı.

Bugün yayımlanan yeni bir güncelleme ile birlikte Reno 5 Pro 5G, Ocak 2021 Android güvenlik yamasını ve çeşitli sistem iyileştirmelerini içerisinde barındırıyor. CPH2201_11_A.05 sürüm numarasıyla gelen güncelleme cihazın sistem kararlılığını ve performansını iyileştiriyor.





Bununla birlikte şirket kamera konusunda da oldukça fazla iyileştirme yapılmaya devam ediyor. 500 MB boyutunda olan güncelleme, şuan için sadece Hindistan pazarında sunulmuş durumda.

Oppo‘nun yeni cihazını küresel pazara ne zaman sunacağı bilinmiyor bu yüzden güncelleme Hindistan dışına çıkamıyor. İlerleyen günlerde yeni bilgiler ortaya çıkacaktır.