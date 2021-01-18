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Oppo Reno 5 Pro 5G Resmi Olarak Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Oppo yeni akıllı telefonu Reno 5 Pro 5G'yi resmi olarak tanıtımını gerçekleştirdi. İşte yeni modelin detayları..

Yunus Emre Çakır

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Oppo Reno 5 Pro 5G

Oppo yeni model akıllı telefonlarıyla birlikte pazardaki payını arttırmaya devam ediyor. Bilindiği üzere şirketin yeni akıllı telefonu Oppo Reno 5 Pro 5G‘nin birçok sızıntısı ortaya çıkmıştı. Bugün itibariyle ise firma yeni cihazını resmi olarak tanıttı.

İlk olarak Hindistan‘ta tanıtımı yapılan model, bir Mediatek işlemci ve ultra hızlı şarj desteği ile geliyor. Lansmanda ayrıca yeni uygun fiyatlı Enco X kulaklıklarda ortaya çıktı.

Oppo Reno 5 Pro 5G‘nin tanıtılan özelliklerine bakacak olursak cihazın içerisinde Dimensity 1000+ yonga seti ve 8 GB RAM / 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor. MicroSD kart yuvası olmayan cihazın arka tarafında, 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra geniş + 2 Megapiksel derinlik + 2 Megapiksel makro olmak üzere dörtlü kamera modülü bulunuyor.

Ön tarafta ise 32 Megapiksel selfie kamera konumlandırılmış durumda. 4350 mAh batarya ile gelen telefon, 65 W (kutu içerisinde geliyor) hızlı şarj desteği sunuyor.

Enco X, kablosuz kulaklıklar ise 11 mm dinamik sürücü, 535 mAh batarya, 110 dakika kullanım süresi kullanıcılara sunuyor. Oppo Reno 5 Pro 5G, Siyah ve Mavi renk seçenekleriyle birlikte 490 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Enco X kablosuz kulaklıklar ise, Siyah ve Beyaz renk seçenekleriyle birlikte 135 dolar fiyatıyla beraber satışa hazır durumda. Her iki cihazda 22 Ocak‘ta Oppo‘nun kendi çevrimiçi mağazasında satışa çıkacak.

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