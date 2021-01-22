Ana Sayfa Akıllı Telefon Oppo Reno 5 Pro 5G ve Enco X Hindistan'ta Satışa Sunuldu!

Oppo Reno 5 Pro 5G ve Enco X Hindistan’ta Satışa Sunuldu!

Oppo yeni akıllı telefonu ve kablosuz kulaklığını tanıtımdan bir hafta sonra Hindistan pazarında satışa çıkardı.

Yunus Emre Çakır

-

0
Oppo Reno 5 Pro 5G

Oppo, akıllı telefon pazarına yeni sunduğu Reno 5 Pro 5G‘yi geçtiğimiz hafta resmi olarak tanıtmıştı. Firma şimdi de yeni modelini Hindistan pazarında çeşitli parakendecilerde ve çevrimiçi mağazasında satışa sundu. Cihaz 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile birlikte 495 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda. Yıldızlı Siyah ve Astral Mavi olmak üzere iki renk seçeneği ile satışta olan telefon, Dimensity 1000+ yonga setini kullanıyor.

Android 11 tabanlı ColorOS 11.1‘i çalıştıran Reno 5 Pro 5G, ön tarafında 32 Megapiksel selfie kamera bulunduruyor. Erkana gömülü parmak izi okuyucu ile gelen cihaz, 6.55 inç 90 Hz tazeleme hızı ve FullHD + Super AMOLED bir ekrana sahip.

Yeni Reno 5 Pro‘nun arka tarafında 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik sensörü olmak üzere dörtlü kamera modülü yer alıyor. Bununla birlikte cihaz 65 W destekli 4.350 mAh batarya ile geliyor.

Şirket cihazla birlikte bir de yeni bir Enco X adını verdiği kablosuz kulaklıklarını da tanıtmıştı. Yeni kulaklık aktif gürültü engelleme, 11 mm dinamik sürücü, IP54 sertifikası, dokunmatik kontroller, 19,5 saat pil ömrü, 535 mAh batarya gibi özellikler ile geliyor. 135 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan kulaklığın Beyaz ve Siyah renk seçenekleri bulunuyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Huawei P30 ve Mate 30 Pro 5G için HarmonyOS Güncellemesi Yayımlandı!

Bilindiği üzere Google ürünlerinin kullanımını Çin Ordusu ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle Huawei cihazlarına yasaklamıştı. Şirket bu ambargodan sonra kendi ayaklarının üzerinde durmak için kendisine...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Poco X2 Android 11 Güncellemesi Almaya Başladı!

Akıllı telefon pazarına oldukça etkili bir şekilde girmeye çalışan Poco'nun ilk Android 11 güncellemesi alan cihazı X2 modeli oldu. Telefon MIUI 12 beta sürümünü...
Devamını Oku
Oyun

Eski GTA Karakterlerinin 3D Model Tasarımları Dikkat Çekiyor!

Sanatçı Hossein Diba, yaptığı modern tasarımlar ile birçok oyun karakterini daha önceden de 3D modellemesini yapmıştı. Oldukça ilgi gören bu çalışmalar, sanatçının yeni modellemeler...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo Reno 5 Pro 5G ve Enco X Hindistan’ta Satışa Sunuldu!

Oppo, akıllı telefon pazarına yeni sunduğu Reno 5 Pro 5G'yi geçtiğimiz hafta resmi olarak tanıtmıştı. Firma şimdi de yeni modelini Hindistan pazarında çeşitli parakendecilerde...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Uygun Fiyatlı Realme C20 Resmi Olarak Duyuruldu!

Akıllı telefon pazarında yerini güçlendirmeye çalışan Realme, yeni modelleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şirket yeni C serisi bir cihazını daha bugün itibariyle resmi olarak...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014