Oppo Reno 5 Pro 5G ve Enco X Hindistan’ta Satışa Sunuldu!

Oppo, akıllı telefon pazarına yeni sunduğu Reno 5 Pro 5G‘yi geçtiğimiz hafta resmi olarak tanıtmıştı. Firma şimdi de yeni modelini Hindistan pazarında çeşitli parakendecilerde ve çevrimiçi mağazasında satışa sundu. Cihaz 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile birlikte 495 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda. Yıldızlı Siyah ve Astral Mavi olmak üzere iki renk seçeneği ile satışta olan telefon, Dimensity 1000+ yonga setini kullanıyor.

Android 11 tabanlı ColorOS 11.1‘i çalıştıran Reno 5 Pro 5G, ön tarafında 32 Megapiksel selfie kamera bulunduruyor. Erkana gömülü parmak izi okuyucu ile gelen cihaz, 6.55 inç 90 Hz tazeleme hızı ve FullHD + Super AMOLED bir ekrana sahip.

Yeni Reno 5 Pro‘nun arka tarafında 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik sensörü olmak üzere dörtlü kamera modülü yer alıyor. Bununla birlikte cihaz 65 W destekli 4.350 mAh batarya ile geliyor.





Şirket cihazla birlikte bir de yeni bir Enco X adını verdiği kablosuz kulaklıklarını da tanıtmıştı. Yeni kulaklık aktif gürültü engelleme, 11 mm dinamik sürücü, IP54 sertifikası, dokunmatik kontroller, 19,5 saat pil ömrü, 535 mAh batarya gibi özellikler ile geliyor. 135 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan kulaklığın Beyaz ve Siyah renk seçenekleri bulunuyor.