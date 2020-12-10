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Oppo Reno 5 Pro Plus 24 Aralık’ta Geliyor

Oppo Reno 5 Pro Plus çıkış tarihi belli oldu. Reno 5 serisinin en güçlüsü bu telefonun detaylarına yakından bakalım.

Selin Polat

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Oppo Reno 5 Pro Plus 24 Aralık'ta Geliyor

Oppo, Reno 5 5G ve Reno 5 Pro 5G‘yi az önce duyurdu, ancak yeni serinin en güçlü üyesi için sadece bir teaser yer aldı. Yine de Reno 5 Pro Plus sadece iki hafta içinde geliyor – 24 Aralık’ta.

Ve Oppo bugün Pro + duyurusunu atlamış olsa bile, bu, çalışmak için yeterli teknik özelliklere sahip olmadığımız ve belki de daha eksiksiz bir resim çizebileceğimiz anlamına gelmez. Önceki raporlara göre, akıllı telefon yerleşik Snapdragon 865 ve köşesinde bir delik bulunan kavisli bir Super AMOLED ekran ile gelecek. Bu ekranın 6,55″ büyüklüğünde olması, 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunması bekleniyor.

Arka taraftaki kamera kurulumu, Sony’nin yepyeni IMX766‘sını kullanacak. Bu, Sony‘nin 50MP kamerasına sahip ilk telefon olacak. Ultra geniş lens, 16MP sensöre sahipken telefoto 13MP çözünrülüğünde olacak. Arkadaki son 2MP sensör, makro çekim için tercih edilmiş.

Akıllı telefon, Oppo‘nun 65W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisini destekleyen 4.500 mAh pil ile güçlendirilecek.

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