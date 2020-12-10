Oppo Reno 5 Serisi Bugün Görücüye Çıkıyor!

Oppo‘nun Reno5 serisi birkaç saat içinde piyasaya sürülecek. Serinin üç telefon içermesi bekleniyor. Reno5 5G, Reno5 Pro 5G ve Reno5 Pro Plus 5G olarak adlandırılan modellerin sahiden de nefes kesici bir tasarımla geleceği söyleniyor. Özellikle Reno5 Pro, geçen hafta oldukça ayrıntılı bir sızıntıya konu oldu.

Ancak kaynağımız Digital Chat Station lansmandan hemen önce birkaç detay daha vermeyi başardı. Reno5 serisindeki en üst model Snapdragon 865 yonga seti tarafından desteklenecek ve 90Hz yenileme hızına sahip kavisli 6.55 inç FHD + AMOLED ekrana sahip olacak.

Kamera kurulumu, 16MP ultra geniş kamera ve 13MP telefoto sensörün yanı sıra 50MP ana Sony IMX766 sensörü içeriyor. Arkadaki dördüncü modülün 2 MP derinlik sensörü olduğu söyleniyor. Selfie kameranın 32 megapiksel sensörle gelmesi bekleniyor. 65W hızlı şarjlı 4.500 mAh batarya bekliyoruz. Reno5 Pro Plus’ın boyutları 159.9 x 72.5 x 7.99mm olarak listelenirken, ağırlık 184 gram olabilir.

Geçen haftaki sızıntı, Pro Plus’ın OnePlus Concept One’da görüldüğü gibi renk değiştiren bir elektrokromik arka ile gelen ilk Oppo telefonu olabileceğinden de bahsetti, ancak bunun gerçekten doğru olup olmadığı bilinmiyor. Oppo Reno5 serisinin tüm detayları için bizi izlemeye devam edin.