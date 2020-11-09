Oppo Reno 5’in Tüm Özellikleri Sızdırıldı!

Oppo, geçtiğimiz hafta TENAA veritabanında bir akıllı telefonu onayladı ve bugün tam teknik özellikler sayfası, fotoğraflarla birlikte listede yer aldı. Beklediğimiz gibi, Oppo Reno5 5G akıllı telefonu düz bir panele ve kavisli ekranlara ev sahipliği ediyor.

Telefonda, 6.43 inç OLED panel , 64MP + 8MP + 2MP + 2MP kameralar ve 4.300mAh batarya bulunuyor. Reno 5‘in bataryasının 65W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor, ancak aynı şarj özelliği Reno4 5G‘de de bulunduğu için Oppo hayranlarını biraz hayal kırıklığına uğrattı.

Telefonun ana kamerası, pil kapasitesi ve bazı teknik özellikleri dışında Reno 4’ten pek de bir farkı bulunmuyor. Fakat telefondaki en önemli değişiklik işletim sisteminden kaynaklı olabilir. Telefonun Android 11 işletim sistemine sahip ilk Oppo telefonu olacağı söyleniyor.

Tahminlere göre, Oppo Reno 5 çift hücreli bir bataryadan güç alacak. Üstelik 65W hızlı şarj için destek taşıyacak. Cihaz, Starry Dream, Aurora Blue, Moonlight Black ve Star Wish Red gibi dört renkte satışa sunulacak. Sızıntı ayrıca cihazın deri bir versiyonunun da olacağını iddia ediyor