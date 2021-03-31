Oppo Reno 6, 65W Şarj Cihazıyla Görücüye Çıkacak!

Birkaç hafta önce bir kaynak, PEPM00 model numarasına sahip yeni bir Oppo telefonu hakkında birkaç önemli bilgi paylaşmıştı. Telefon, şimdi Çin’in 3C yetkilisinden sertifika aldı. Bu cihazın Oppo Reno.6 olarak satışa sunulacağı söyleniyor.

Akıllı telefonun 3C görünümü, Oppo PEPM00 model numaları akıllı telefon hakkında yalnızca iki şeyi ortaya çıkardı. Birincisi, bir 5G telefon olduğu ve ikincisi, 65W hızlı şarj cihazı ile geliyor olması diyebiliriz. Telefonda, sol üst köşeye yerleştirilmiş bir delikli bir OLED ekran bukunuyor. Ekran, 90 Hz yenileme hızına kadar destek taşıyor.

Reno 6’nın Dimensity 1200 yonga setine ve 8 GB RAM’e sahip olacağı tahmin ediliyor. Kullanıcılara dahili 128 GB depolama alanı sunabilir. Telefon, ColorOS 11.1 tabanlı Android 11 işletim sistemiyle destekleniyor. Reno 6’nın pil kapasitesi hakkında bilgi bulunmuyor Yakın tarihli bir rapor, Oppo’nun Reno 6 serisi akıllı telefonlara 30W kablosuz şarj desteği ekleyebileceğini iddia etti.

Oppo ayrıca PENM00 model numarasına sahip başka bir telefon üzerinde çalışıyor. Snapdragon 870 işlemciyle gelmesi bekleniyor. Bu telefon da Oppo Reno 6 Pro olarak satışa sunulabilir. Bununla birlikte, çelişkili raporlar da bunun Ace serisi bir akıllı telefon olabileceğini iddia ediyor. Bekleyip göreceğiz.