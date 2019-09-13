Oppo Reno Ace Hangi Şarj Desteğini Taşıyacak?

Oppo kısa süre önce Çin’de yaptığı özel bir tanıtım etkinliğinde Oppo Reno 2 serisini duyurdu. Reno 2’nin tanıtım etkinliğinde Çinli üretici, Ekim ayında Oppo Reno Ace adında bir amiral gemisi telefonunu tanıtacağını doğruladı.

Akıllı telefonun son derece hızlı şarj etme özelliğiyle güçlendirilmiş üstün amiral gemisi özellikleri olması bekleniyor. Bugün Oppo Başkan Yardımcısı Brian Shen, Reno Ace’in 65W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisine sahip olacağını doğruladı.

Shen’in en son Weibo yayını, Ekim ayında yaklaşmakta olan Oppo Reno Ace telefonu için dünyanın en hızlı 65W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisini taşıyacağını ortaya çıkarıyor. Bu teknoloji, geçen yıl Oppo R17 Pro akıllı telefonda sunulan 50W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisinden daha hızlı. Telefonun yalnızca 10 dakika şarj ettiğinizde %40 güç kazanmasına izin verdi.

Oppo Reno Ace akıllı telefonun 90Hz yenileme hızı olan ekrana sahip olduğu söyleniyor. Muhtemelen Reno Ace, bu yıl temmuz ayında ortaya çıkan sunulan son derece kavisli kenarları olan gizemli telefon olabilir.

O sırada Shen tarafından paylaşılan görüntüler, telefonun ultra ince üst ve alt çerçevelere sahip olduğunu ve yan çerçevelerin neredeyse varolmadığını ortaya koydu. Bu, telefonun yaklaşık %100 ekran alanı sunmasını sağlayacak.