Oppo Reno Ace Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Reno serisindeki en yeni giriş olan Oppo Reno Ace amiral gemisi tanıtıldı. Telefonda 90Hz yenileme hızına sahip ekran, Snapdragon 855 Plus ve dörtlü kamera gibi üst düzey özellikler var. Oppo, bu özelliklerin yanı sıra, SuperVOOC 2.0 ile piyasadaki en hızlı şarj çözümünü de kullanıyor.

Telefonun 65W şarj cihazı, Reno Ace’de yer alan 4.000 mAh bataryayı sadece 30 dakikada doldırabilir. Gelen şarj cihazı da oldukça kompakt duruyor. USB-PD ve Qualcomm’un Hızlı Şarj standardını destekliyor.

Ekrandan bölümünde Reno Ace, 20:9 en boy ve 90Hz yenileme oranına sahip 6,5 inç FullHD+ AMOLED paneli bir araya getiriyor. 16MP selfie kamerası, ekran altı parmak izi tarayıcı ve çift hoparlörü için küçük bir su damlası çentiği var.

Arka panelde 48MP Sony IMX586 birincil, 5x hibrit zoom, 8MP ultra geniş açılı ve 2MP monokrom sensörlü 13MP telefoto kamera bulunuyor.

Donanım olarak Snapdragon 855 Plus, 12GB RAM ve 256GB UFS 3.0 depolama telefona güç sağlıyor. Oppo ayrıca oyun oynama gibi yoğun görevler sırasında optimum soğutma için bir ısı dağıtım borusu ekledi.

Reno Ace, Oppo’nun Android 10 tabanlı ColorOS 6.1’i kullanıyor. Reno Ace Psychedelic Purple ve Starry Blue renklerinde gelecek. Temel sürüm 8GB RAM ve 128GB depolama ile 422 dolardan başlıyor. Ayrıca 450 dolara 8GB RAM ve 256GB depolama sürümü ve 534 dolara 12GB RAM ve 256GB depolaması bulunan en üst model var. Ayrıca şirketin 40. yılına özel Gundam sürümü de mevcut.