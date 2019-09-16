Oppo Reno Ace Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Oppo, 10 Eylül’de Reno 2 akıllı telefonunu duyurmak için Çin’de bir açılış etkinliği düzenledi. Etkinlikte, Çinli firma bir sonraki amiral gemisinin Oppo Reno Ace olduğunu ve Ekim ayında Çin’de resmileştirileceğini doğruladı. Bugün şirket, 10 Ekim’de Reno Ace telefonunu tanıtacağını duyurmak için bir yazı paylaştı.

Oppo Reno Ace’in tanıtım posterinde 64W SuperVOOC Flaş Şarj Teknolojisi ile geleceği ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta, Oppo Başkan Yardımcısı Brian Shen, şirketin 65W hızlı şarj teknolojisinin seri üretimine önümüzdeki ay başlayacağını söyledi.

Son derece hızlı şarj teknolojisinin yanı sıra, Oppo Reno Ace’in de 90Hz yenileme hızı sunan bir ekrana sahip olması bekleniyor. Snapdragon 855 Plus mobil platformunun Reno Ace’e güç vermesi düşünülüyor. Telefonun özellikleri ile ilgili diğer detaylar şu anda tamamlanmıştır.

Temmuz ayında, Shen son derece kavisli kenarlara sahip bir telefon açıklaması yapmıştı. Aynı telefonun Reno Ace ile aynı zamanda geleceği tahmin ediliyor. PCKM70 model numarasına sahip yaklaşan 5G telefon bu ayın başlarında TENAA’da tespit edildi.

Telefonun arka tasarımı, Reno2 telefonuna oldukça benziyor. 5G destekli Reno2’nin Snapdragon 855 Plus sürümü gibi görünüyor. Aynı telefonun Reno Ace ile resmi olarak tanıtılıp tanıtılmayacağı henüz belli değil.