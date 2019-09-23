Oppo Reno Ace Tasarımı ve Teknik Özellikleri

Oppo'nun yaklaşan amiral gemisi Oppo Reno Ace, su damlası çentikli ekrana ve dörtlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor...

Oppo Reno Ace amiral gemisi akıllı telefonunun 10 Ekim’de piyasaya sürüleceği onayladı. Şirket diğer Çinli üreticiler gibi Oppo da akıllı telefonun hakkında bazı tanıtım görselleri yayınlayarak telefonun özellikleri hakkında ipuçları veriyor.

Bugün paylaşılan tanıtım posteri ise akıllı telefonun tasarımını ve bazı önemli özelliklerini ortaya çıkarıyor. Tanıtım posteri Oppo Reno Ace’in iki renk seçeneğiyle geleceğini gösteriyor. Bunlar gradyan tasarımı benimseyen Mavi ve Yeşil.

Ön tarafta ekranın üstünde bir su damlası çentiği var. Arka tarafta dörtlü kamera kurulumundaki sensörlerinin dikey olarak hizalandığı görebilirsiniz. Sensörler üst-orta konuma yerleştirilmiştir. Poster akıllı telefonun 90Hz yenileme hızına sahip bir ekranla geldiğini de ortaya koyuyor.

Ayrıca akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 855 Plus sekiz çekirdekli işlemci tarafından desteklendiğini de doğruladı. Şirket, telefonun 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj teknolojisiyle güçlendirileceğini, rekabetin şu anda sunduklarından çok daha yüksek olacağını zaten açıklamıştı.

Akıllı telefon kısa bir süre önce TENAA’da görüldü. Du da neredeyse tüm özellikleri ortaya çıkardı. Oppo Reno Ace, 2400×1080 piksel ekran çözünürlüğü bulunan 6.5 inçlik bir AMOLED ekrana sahip. 12GB RAM ve 256GB dahili depolama kapasitesi mevcut.