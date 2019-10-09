Oppo Reno Ace Yarın Tanıtılıyor – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo yarın Çin’de Reno Ace amiral gemisi akıllı telefonunu tanıtacak. Ace ile birlikte şirket, Oppo K5 akıllı telefonunu ilk kez piyasaya sürecek. Yakın tarihli bir raporda Oppo K5’in sızdırılmış fiyatlandırması vardı. Dün ortaya çıkan yeni bir sızıntı, Reno Ace’in Çin’e üç farklı bellek seçeneği ile geleceğini ortaya koyuyor.

Çinli bir kaynak, yaklaşan Oppo Reno Ace akıllı telefonunun teknik özelliklerini ve fiyatlarını paylaştı. Telefonun 8 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama gibi üç bellekte gelmesi bekleniyor. Kanyak sırasıyla 517, 559 ve 629 dolar olarak fiyatlandırıldığını ileri sürüyor.

Reno Ace’in su damlası çentiğine sahip 6.5 inç OLED ekranla gelmesi bekleniyor. 90Hz yenileme hızı destek ekranı, FullHD+ çözünürlük ve 20:9 en boy oranı sunacak. Selfie çekmek için ön çentikte, 16 megapiksel Sony IMX471 sensörüne sahip olabilir.

Akıllı telefonun arkaya monte edilmiş dörtlü kamera kurulumu Sony IMX586 48 megapiksel birincil, 8 megapiksellik süper geniş açılı, 13 megapiksel ve 2 megapiksellik bir portre objektifi içerebilir. Akıllı telefon, OIS ve EIS‘den ayrı 5x hibrit optik yakınlaştırmayı destekliyor.

Reno Ace, Snapdragon 855 Plus yonga seti tarafından desteklenmektedir. USB-C aracılığıyla 65W SuperVOOC 2.0 Flash Charge teknolojisini destekleyen çift 2.000mAh batarya yer alıyor. Akıllı telefon LDDDR4X RAM ve UFS 3.0 depolama alanına sahiptir.