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Oppo Reno Dayanıklılık Testi Ortaya Çıktı

Oppo Reno dayanıklılık testi yayınlandı. Oppo Reno dayanıklılık testinde nasıl bir sonuç elde edildi? Telefonlar ne kadar dayanıklı modeller? İşte söz konusu dayanıklılık testi.

By İbrahim Kızılırmak

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Oppo Reno 10x Zoom

Farklı yapısıyla dikkat çeken akıllı telefonlara sürekli yenileri eklenmeye devam ediyor. Son dönemde en farklı akıllı telefon modelleri pop-up kameralı akıllı telefonlar olarak karşımıza çıkıyor. Açılır kapanır kamera sisteminin kullanıldığı akıllı telefonlarından birisi de Oppo Reno modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Bu alanda en iddialı akıllı telefonlardan biri olan Oppo Reno için son olarak dayanıklılık testi yayınlandı. Yeni akıllı telefonlar için yayınlanan dayanıklılık testinin önemi büyük. Öyle ki bu testle beraber söz konusu akıllı telefonların kamera sisteminin ne kadar dayanıklı olduğu karşımıza çıkıyor.

Oppo Reno Dayanıklılık Testi Sonuçları

JerryRigEverything tarafından yayınlanan yeni bir dayanıklılık testine konu olan Oppo Reno, ne kadar başarılı bir yapı sunduğunu göstermiş oldu. Her zaman olduğu gibi telefonun ekran dayanıklılık değerinin 5.seviyeye kadar koruma sunduğu görülüyor.

5.seviyeye kadar ekranın çizilmediğini görüyoruz. Fakat bir seviye üste çıkıldığı zaman ise söz konusu akıllı telefonların ekranlarında çizilmenin meydana geldiği görülmekte.

Net bir şekilde telefonların 6.seviyeye kadar çizilmeye dayandığını fakat bu seviyede dayanıklılıktan söz etmek mümkün değil. Zaten piyasada yer alan birçok akıllı telefon modelinde de aynı durum söz konusu. 5.seviyeye kadar koruma sunulmasının artık standart bir değer olduğunu belirtelim.

Yeni akıllı telefonların kameralarının ise çizilmelere karşı tamamen koruma sunduğunu da ekleyelim. Telefonların kameralarının çizilmeye karşı koruması bulunuyor. Ekran kısmında ise ateşe karşı dayanıklı bir akıllı telefon sunulduğunu söylemek yanlış olur. Yine ekran kısmında da ateşle karşı karşıya kalındığı zaman telefonun kalıcı bir hasar aldığı görülüyor.

Kamera kısmında da başarılı bir dayanıklılık performansı sunan Oppo Reno akıllı telefonlarının kasa malzemesinin ise çizilmelere karşı dirençli olmadığını belirtelim. Benzer modellerde olduğu gibi kasa kısmında metal teması sonrasında çizilmeler ve soyulmalar meydana geliyor.

Yeni akıllı telefonlar için genel olarak dayanıklılık testi sonuçları bu şekilde. Testi siz de izlemek isterseniz, yazımıza bunun için bir de video ekliyoruz.

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