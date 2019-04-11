Oppo Reno Elden Çekim Görüntüleri Paylaşıldı!

Huawei’nin P30 Pro amiral gemisi şu anda 50X dijital zoom desteği ile akıllı telefon listesinde en üstte yer alıyor. Ancak Oppo‘nun en iyi akıllı telefonunu da o listeye eklemekte bir sıkıntı yok.

Oppo Reno Çin’de dün tanıtıldı ve iki farklı sürümü var. Biri Snapdragon 710 yonga seti ile desteklenirken, 10x zoom sürümü Snapdragon 855 yonga seti tarafından destekleniyor. Her iki model de birbirlerine çok benzer gözüküyor ancak tasarımlarında bazı farklılıklar var.

Reno standart ve Reno 10x zoom sürümlerinin aşağıdaki resimleri, ikisi arasındaki farklılıkları belirlemenize yardımcı olacaktır. Her iki model de ön panel bakımından aynı tasarıma, ancak farklı ekran boyutlarına sahip. Standart model daha küçük 6.4 inç ekrana sahipken, 10x zoom sürümü 6.65 inçlik bir AMOLED ekrana sahip.

Oppo Reno Elden Çekim Görüntüleri 1 - 13

Her iki ekran da herhangi bir çentik içermiyor. Reno modellerinde 16MP selfie kamerası kayar bir mekanizma içinde yer alıyor. Sağdaki güç düğmesinin ve ekranın sol tarafındaki ses düşürücülerin yerleri her iki modelde de tutarlıdır.

Ayrıca, Reno’nın hem standart hem de 10X zoom sürümü USB-C bağlantı noktalarıyla birlikte gelir ve SIM kart yuvası sağda bir hoparlör ızgarası varken USB-C bağlantı noktasının sol tarafında bulunur.