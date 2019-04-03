Oppo Reno Kamera Örnekleri ve Özellikleri

Son haftalarda Oppo Reno‘nın Snapdragon 710 sürümünün oldukça fazla detayı ortaya çıktı. Akıllı telefon, 10 Nisan’da Snapdragon 855 destekli farklı bir model ile birlikte tanıtılacak.

Son bilgiler akıllı telefonun SD855 sürümünün, 10x hibrit zoom için destek taşıyacağını gösteriyor. Ayrıca akıllı telefonunun kamerasının Ultra Clear Night View 2.0 isminde yeni nesil bir gece görüş özelliği ile geliyor.

İleri sürülen kaynaklar eşliğinde Oppo Reno‘nun 10x zoom kamerasının yanı sıra 162×77.2×9.3 mm ölçülerinde olacağını ve 215 gram ağırlığında geleceği ortaya çıktı. Telefon bir OLED ekrana sahip ve ekran/gövde oranı %93,1 olacak.

Şirket ayrıca Reno Ultra Clear Night View 2.0 özelliğinin bir tanıtım videosunu yayınladı. Bu, Oppo R17 Pro ile (ki oldukça etkileyici) sunulan Ultra-net teknolojinin daha da geliştirilmiş bir hali.

Ayrıca aşağıda yer alan görüntülerin Pekin, Şangay ve Hong Kong’da çekilen Reno’dan gece çekimleri olduğu iddia ediliyor. Bunların çoğu 48MP sensörden 12MP bindirme ile edilmiş görüntülerdir.

Oppo Reno Kamera Örnekleri 1 - 9

Oppo Reno’nun standart sürümü ile çekilen yukarıdaki görüntülerden de anlaşılacağı gibi, amiral gemisinin son derece etkileyici kameralar ile gelmesi oldukça muhtemel. Tabi ki tanıtıldıktan sonra yapılacak incelemeler, telefonun kamerasının aslında ne kadar iyi olacağını daha da gün yüzüne çıkaracak.