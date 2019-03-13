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Oppo Reno Kamera Örnekleri Yayınlandı!

Oppo'nun en yeni markası olan Reno modeline ait kamera örnekleri yayınlandı...

By Muhammed Arslan

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Oppo Reno Kamera Örnekleri Yayınlandı!

Akıllı telefon dünyasında artık o kadar çok seçenek var ki, telefon üreticileri telefonlarını satmak için sürekli farklı stratejiler geliştiriyorlar. Bu yeni stratejilerden birisi de yeni alt markaların gündeme gelmesidir.

Vivo geçenlerde akıllı oyun telefonlawrına odaklanan iQOO‘yu tanıttı. Xiaomi geçen yıl ucuz amiral gemisi Poco markasını lanse ederken Oppo Realme markasını Asya’daki bazı pazarlara odakladı.

Bunlara ek olarak Oppo’da geçenlerde Reno isminde yeni bir akıllı telefon markasını kısa bir süre sonra piyasaya sürecek. Oppo Reno’nun ne gibi özellikle ile geleceği hala belli değil. Ancak Başkan Yardımcısı Brian Shen, Reno’nun kamerası tarafından çekildiği ileri sürülen birkaç fotoğraf örneğini yayınlandı.

Fotoğraf örnekleri arkadaki 48MP ana kamera kullanılarak çekilmiştir ve görüntüler düzenlenmemiştir. EXIF verileri PBDM00’ün Ar-Ge kodunu gösterecek şekilde cihazın hala geliştirilme aşamasında olduğunu gösteriyor.

Örnekler oldukça etkileyici, düşük ışık koşullarında bile galerideki örneklerde görüldüğü gibi pozlama mükemmel. OPPO VP, kameranın hala optimize edildiğini de ima ettiğinden, cihaz tanıtıldığında daha iyi sonuçlar bile ortaya çıkarabilir.

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