Oppo Reno Özellikleri Netlik Kazanıyor!

Oppo’da geçenlerde Reno isminde yeni bir akıllı telefon markasını kısa bir süre sonra piyasaya sürecek. Oppo‘nun en yeni akıllı telefon serisi, Reno akıllı telefonlarını 10x zoom ile piyasaya sürüyor. Muhtemelen cihazın birden fazla bellek çeşidinin olması bekleniyor.

Bu sürümlerden biri en yeni yonga setinin yanı sıra farklı yonga setleri ile gelecek. Ayrıca şu andaki mevcut ısıtma sisteminden farklı bir yöntemle soğutulacak. Oppo’nun başkan yardımcısı Brian Shen‘e göre, Snapdragon 855 destekli yeni amiral gemisinde bakır borulu sıvı soğutma sistemi ile donatılacak.

Şayet Snapdragon 710 yonga setli modelini seçen kişiler, üzeri jel ya da grafit levha ile üzerinde bir çeşit macunu olan soğutma sistemli Oppo Reno’ya sahip olacaklar. Bu da, video izlerken veya zorlu oyunlar oynarken Reno’nın elinizde çok fazla ısınmasını önlemeyi amaçlıyor.

Oppo, Reno’nın hem Snapdragon X50 modemli 5G hem de 5G desteği olmayan sürümlerinin olacağını bildirdi. Ayrıca 12 GB RAM ve bol miktarda depolama alanı olan bir Lamborghini sürümü de muhtemelen.

Oppo’nun Nisan ayında bir Snapdragon 855 destekli amiral gemisi telefonu tanıtacağı iddia edilmişti. Görünüşe göre bu telefon yeni Reno telefonu olabilir. Bunlara ek olarak Shen Yiren geçtiğimiz günlerde, şirketin Nisan ayında amiral gemisi girişinin 4.065mAh batarya ve 10x hibrit zoom özellikleriyle geleceğini iddia etmişti.