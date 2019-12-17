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OPPO Reno S, Sertifikasını Aldı!

OPPO'nun yeni telefonu Reno S'e dair ilk bilgiler!

Ayşen Sıla

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OPPO Reno S, Sertifikasını Aldı!

OPPO Reno S, Endonezya sertifikasıyla onaylandı
Anvinraj Valiyathara tarafından – 17 Aralık 2019
Ekim ayında bir rapor OPPO Reno S’in Aralık’ta Hindistan’da resmileşeceğini açıkladı.

Bugün, OPPO Reno S telefonunun bir listesi, bir Endonezya sertifikasyon kuruluşunun veritabanında yayınlandı. Giriş, akıllı telefonun özellikleri hakkında bilgi içermiyor. Ancak, sertifika sitesi Reno S‘nin CPH2015 model numarasına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Çıkan sertifikalar OPPO Reno S‘nin piyasaya çıkış tarihinin yaklaşabileceğini gösteriyor. Muhtemelen, 2020 başlarında resmi olarak onaylanabilir.

OPPO Reno S, Sertifikasını Aldı!

Reno S‘in, 2,96 GHz altı çekirdekli işlemci içeren Snapdragon 855+ yonga seti tarafınsan desteklendiği söyleniyor. Akıllı telefonun, Ekim ayında Çin’de duyurulan SD855 + motorlu OPPO Reno Ace modelinde de mevcut olan 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj teknolojisini desteklemesi bekleniyor. Ek bilgi olarak 65W hızlı şarj teknolojisi, Reno Ace’nin 4.000mAh pilini yaklaşık 27 dakikada tamamen şarj edebiliyordu.

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Yaklaşan Reno S‘in arkasında 64-megapiksellik bir birincil mercek kullanılması bekleniyor. Buna karşılık, Reno Ace, 48 megapiksel dörtlü arka kamerayla donatılmış. Umarım yakın gelecekte Reno S telefonunda daha fazla ayrıntı görebiliriz.

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