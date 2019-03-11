Oppo Reno Serisi Akıllı Telefonlar Geliyor!

Bugün erken saatlerde, Oppo Başkan Yardımcısı Shen Yiren, Oppo Reno olarak adlandırılan yeni bir akıllı marka alt markanın geldiğini duyurdu. Telefon 10 Nisan’da tanıtılacak. Find X serisinden sonra şirketin yeni amiral gemisi akıllı telefonu olduğu söyleniyor.

Buna karşılık bazı raporlar R serisinin yerini alacağını iddia ediyor. Oppo, bunun daha sonra ayrı bir marka haline gelen Realme gibi bir alt marka olmadığını söylüyor. Bir Snapdragon 855 yonga seti, 10x hibrit optik zoom ve bir 4065mAh batarya ile geceleğine dair tahminler yürütülüyor.

İlk Oppo Reno telefonu 10 Nisan’da resmi olarak tanıtılacak. Kısa bir süre önce de Oppo Reno’nın bir tanıtım videosu Twitter’da paylaşıldı.

Aşağıda yer alan sızdırılmış fotoğraf, Oppo telefonun gradyan renkli arka panel ile donatılacağını göstermektedir. Telefonun arka paneli camdan yapılmış gibi görünüyor. Arkada ortaya yerleştirilmiş dikey üçlü kamera kurulumu var.

Önceki raporlarda, Oppo’nun Nisan ayında bir Snapdragon 855 destekli amiral gemisi telefonu tanıtacağı iddia edilmişti. Görünüşe göre bu telefon yeni Reno telefonu olabilir. Bunlara ek olarak Shen Yiren geçtiğimiz günlerde, şirketin Nisan ayında amiral gemisi girişinin 4.065mAh batarya ve 10x hibrit zoom özellikleriyle geleceğini iddia etmişti.