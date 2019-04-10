Oppo Reno Telefonlar Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo, daha önceden söz verdiği gibi Reno serisini Çin’de düzenlediği bir etkinlikte tanıttı. İki yeni sürümü bulunuyor. Oppo Reno Standart sürüm 6.4 inç FullHD+ AMOLED ekrana sahip ve Snapdragon 710 ile güçlendirilmiştir.

Buna karşılık 10x kayıpsız zoom teknolojisine ile gelen sürümü ise ultra dar çerçeveli bir tasarıma sahip. %93.1 ekran/gövde oranı ile 6.6 inç FullHD+ AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor.

Her ikisinde de 8GB RAM, Game Boost 2.0, ColorOS 6 arayüzü olan Android Pie ve Sony IMX286 sensörlü 48 megapiksel ana arka kamera bulunuyor.

Standart sürümde 5 megapiksellik bir ikincil kamera bulunurken, yüksek kaliteli model 13 megapiksel periskoplu bir telefoto kamera ve 8.9 megapiksellik, 120 derecelik eşdeğer odak uzaklığına sahip, geniş açı sağlayan 15.9 mm’lik ultra geniş lens ile geliyor.

Ön taraflarında ise 16 megapiksellik bir yana doğru kaydırmalı açılır selfie kamerası var. Şirket 200.000’den fazla kaydırmaya dayanacağını ve mekanizmanın sadece 0.8 saniyede açıldığını söylüyor.

Şirket, önceki sürümlerden %28.5 daha hızlı olduğu iddia ettiği yeni bir ekran içi parmak izi tarayıcısı var. Akıllı telefonlarda sırasıyla 3765mAh ve 4065mAh batarya VOOC 3.0 hızlı şarj ile teknolojisi bulunuyor.

Oppo Reno Fiyatı ve Renk Seçenekleri

Oppo Reno Standart Sürüm

OPPO Reno Standard sürüm, Yeşil, Pembe, Mor ve Siyah renklerde gelecek. 128 GB depolama + 6GB RAM varyantı 446 dolar, 256GB depolama + 6GB RAM varyantı 491 dolar olacak. Buna karşılık 256 GB depolama + 8GB RAM varyantı ise 535 dolar. Şimdi Çin’de ön siparişleri başladı. 16 Nisan’dan itibaren satışa sunulacak.

Oppo Reno 10x Kayıp Zoom Sürümü

Reno 10x kayıpsız zoom sürümü Yeşil ve Siyah renklerde mevcut olacak. 128GB depolama + 6 GB RAM varyantı 595 Dolar, 256GB depolama + 6GB RAM sürümü 669 Dolar ve 256 GB depolama + 8 GB RAM sürümü ise 714 dolar olacak. Mayıs ortasında satışa sunulacak. Şirket ayrıca önümüzdeki ay 5G versiyonunu tanıtacak.