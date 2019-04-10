Ana Sayfa Akıllı Telefon Oppo Reno Telefonlar Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Oppo Reno Telefonlar Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo, Reno serisine iki yeni akıllı telefonu ekledi....

By Muhammed Arslan

-

2
0
Oppo Reno Telefonlar Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Oppo, daha önceden söz verdiği gibi Reno serisini Çin’de düzenlediği bir etkinlikte tanıttı. İki yeni sürümü bulunuyor. Oppo Reno Standart sürüm 6.4 inç FullHD+ AMOLED ekrana sahip ve Snapdragon 710 ile güçlendirilmiştir.

Buna karşılık 10x kayıpsız zoom teknolojisine ile gelen sürümü ise ultra dar çerçeveli bir tasarıma sahip. %93.1 ekran/gövde oranı ile 6.6 inç FullHD+ AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor.

Her ikisinde de 8GB RAM, Game Boost 2.0, ColorOS 6 arayüzü olan Android Pie ve Sony IMX286 sensörlü 48 megapiksel ana arka kamera bulunuyor.

Oppo Reno Telefonlar Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Standart sürümde 5 megapiksellik bir ikincil kamera bulunurken, yüksek kaliteli model 13 megapiksel periskoplu bir telefoto kamera ve 8.9 megapiksellik, 120 derecelik eşdeğer odak uzaklığına sahip, geniş açı sağlayan 15.9 mm’lik ultra geniş lens ile geliyor.

Ön taraflarında ise 16 megapiksellik bir yana doğru kaydırmalı açılır selfie kamerası var. Şirket 200.000’den fazla kaydırmaya dayanacağını ve mekanizmanın sadece 0.8 saniyede açıldığını söylüyor.

Oppo Reno Telefonlar Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Şirket, önceki sürümlerden %28.5 daha hızlı olduğu iddia ettiği yeni bir ekran içi parmak izi tarayıcısı var. Akıllı telefonlarda sırasıyla 3765mAh ve 4065mAh batarya VOOC 3.0 hızlı şarj ile teknolojisi bulunuyor.

Oppo Reno Fiyatı ve Renk Seçenekleri

Oppo Reno Standart Sürüm

OPPO Reno Standard sürüm, Yeşil, Pembe, Mor ve Siyah renklerde gelecek. 128 GB depolama + 6GB RAM varyantı 446 dolar, 256GB depolama + 6GB RAM varyantı 491 dolar olacak. Buna karşılık 256 GB depolama + 8GB RAM varyantı ise 535 dolar. Şimdi Çin’de ön siparişleri başladı. 16 Nisan’dan itibaren satışa sunulacak.

Oppo Reno Telefonlar Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Oppo Reno 10x Kayıp Zoom Sürümü

Reno 10x kayıpsız zoom sürümü Yeşil ve Siyah renklerde mevcut olacak. 128GB depolama + 6 GB RAM varyantı 595 Dolar, 256GB depolama + 6GB RAM sürümü 669 Dolar ve 256 GB depolama + 8 GB RAM sürümü ise 714 dolar olacak. Mayıs ortasında satışa sunulacak. Şirket ayrıca önümüzdeki ay 5G versiyonunu tanıtacak.

Önceki İçerikOnePlus 7 Pro Canlı Canlı Görüntülendi!

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

OnePlus 7 Pro Canlı Canlı Görüntülendi!

OnePlus'ın 5G destekli bir telefon üzerinde çalıştığı artık bir sır değil, sonuçta bunu Mobil Dünya Kongresi 2019'da açıkladı. Ancak Snapdragon 855 yonga seti ve...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Honor 20i Resmi Teknik Çizimleri Paylaşıldı!

Huawei'nin alt markası olan Honor, dün yaptığı bir açıklama ile 17 Nisan'da Çin'de Honor 20i akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazır olduklarını duyurdu. Şirket, bu...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Lenovo Z6 Pro Hyper Video Desteği ile 23 Nisan’da Tanıtılacak!

Geçtiğimiz aylarda hakkında çeşitli söylemler çıkan ancak çıkış tarihi bir türlü netlik kazanmayan Lenovo Z6 Pro, bu ay piyasaya sürülecek. Şimdi, şirket bu akıllı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Meizu 16s Render Görüntüsü Yayınlandı

Çinli telefon üreticisi Meizu'nun yakında 16 kod adlı versiyonlarını açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz birkaç haftadır duyuyoruz ve akıllı telefon yakın zamanda TENAA sertifikası almıştı. Daha...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei Y5 2019, Helio A22 İşlemci İle Geliyor

İlk olarak, Filipinler'de Helio A22 işlemci ile Huawei Y6 Pro 2019 göründü. Daha sonra Huawei Y6 2019 olarak daha az RAM kapasitesi ile ortaya çıktı ve sonunda Pakistan'da Y6 Prime 2019 olarak yeniden adlandırıldı.  Şimdi...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A80 Geekbench Sonuçları Belli Oldu

Samsung, yarın Galaxy A80 (veya önceden bilindiği gibi Galaxy A90) akıllı telefonunu da içerecek Galaxy A akıllı telefonlar serisini duyurması beklenen bir etkinlik planladı. Tanıtılmasından sadece...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik© Copyright 2019, Tüm Hakları Saklıdır.

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.

DİĞER HABERLER
OnePlus 5G Telefonunu MWC 2019'da Duyulabilir!
Akıllı Telefon

OnePlus 7 Pro Canlı Canlı Görüntülendi!