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OPPO Reno3 5G Pro, Tasarımıyla Göz Kamaştırıyor!

OPPO Reno3 5G Pro canlı canlı görüntülendi!

Ayşen Sıla

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OPPO Reno3 ve Reno3 Pro Tanıtıldı - Özellikleri

OPPO Reno3 5G ve Reno3 Pro 5G akıllı telefonlarının 26 Aralık‘ta piyasaya sürülmeleri planlanıyor. OPPOShop.cn ve JD listelerinde, Reno3 ve Reno3 Pro telefonlarının dört renkli resmi sızıntıları bulunuyor. Sızan canlı görüntüler, telefonun tasarımı hakkında bilgi veriyor.

OPPO Reno3 Pro 5G, sol ve sağ kenarlarına doğru eğimli, etkileyici bir ekrana sahip. Ekranın boyutu 6,5 inç ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. AMOLED ekran, ekran üstü parmak izi okuyucuyla donatılmış. Sol üst köşesinde, 32 megapiksellik selfie kamerası için küçük bir delik var. Telefon, 1080 x 2400 piksel full HD + çözünürlüğü desteklediği için 20: 9‘luk yüksek bir boy oranı vaat ediyor. Görülebileceği gibi, ekran yüksek ekran / vücut oranına sahip olacağını belirten çok ince çerçevelerle çevrili.

Reno3 Pro 5G‘nin sol kenarında ses seviyesi düğmes bulunuyor. Sağ tarafında da bir güç düğmesi var. Telefonun alt kenarında bir USB-C bağlantı noktası mevcut. Reno3 Pro’nun üst ve alt kenarları resimlerde görünmüyor. Ancak, raporlar akıllı telefonun 3,5 mm ses jakından yoksun olduğunu ortaya çıkardı.

Arka panele gelince, Reno3 Pro, sol üst köşesinde dikey bir kamera şeridine sahip Reno3 Pro, kullanıcıların oldukça dengeli videolar çekmesine olanak sağlayacak. Telefonun TENAA listesi, 8 megapiksel lens, 13 megapiksel sensör ve 2 megapiksel ile birleştirilmiş 48 megapiksellik bir ana lens içerdiğini ortaya koydu. Çinli üretici, Reno3 Pro’nun Blue Starry Night, Misty White, Sunrise Impression ve Moon Night Black gibi dört renk seçeneğiyle geldiğini onayladı.

OPPO Reno3 Pro 5G, ColorOS 7 tabanlı Android 10 işletim sistemiyle satışa sunulacak. Cihazda microSD kart yuvası yok. Akıllı telefon Snapdragon 765G yonga seti ve 8 GB / 12 GB RAM tarafından destekleniyor. İki RAM değişkeninde sırasıyla 128 GB ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. Telefon, 30W VOOC 4.0 Flash Charge teknolojisini destekleyen 4.025mAh bir bataryaya sahip. Telefon 159.4 x 72.4 x 7.7mm boyutunda ve 171 gram ağırlığında.

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