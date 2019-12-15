OPPO Reno3 Canlı Fotoğrafları Bazı Özellikleri Doğruladı!

OPPO Reno3 her geçen gün telefon yüzeyiyle ilgili daha fazla ayrıntı vermeye devam ediyor En sonuncusu, telefonun bazı özelliklerini ortaya çıkaran telefonun canlı fotoğraflarından oluşmaktadır. Görüntüler @Digital Chat Station tarafından Weibo’da paylaşıldı ve Reno3 5G‘nin su damlası çentiğine, mavi bir güç düğmesine ve siyah bir kareye sahip olduğu gösterildi.

AIDA64 uygulaması, telefonun boyutunun 1000L olarak bilinen MediaTek’in MT6855 işlemcisi tarafından resmi olarak desteklendiğini onaylıyor. İkinci görüntü, 1000L Boyutunda, 2.0GHz’de saatli dört Cortex-A55 çekirdeğine ve 2.2GHz’de saatli 4 bilinmeyen çekirdeğe sahip olduğunu göstermektedir.

Reno3’ün TENAA listesi, Yonga Sistemi’nin 2.2GHz’de saatli olduğunu, bu nedenle bu bilinmeyen çekirdeklerin performans çekirdeği olduğunu ve Cortex-A77 olması gerektiğini söyledi. Ayrıca, AnTuTu sonucu zaten yonga setinin Mali-G77 GPU’su olduğunu ortaya çıkardı

Görüntüdeki telefon, TENAA listesinin ortaya koyduğu gibi 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip, ancak gelecekte OPPO’nun başka türevlerini duyurmayacağını ekarte etmeyeceğiz.Reno3’ün 6,4 inç FHD + AMOLED ekranı, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü ile eşleştirilmiş 64MP birincil arka kamerası olacak. Özçekimler için önünde bir 32MP kamera olacak.OPPO, 4025mAh batarya ve Android 10 tabanlı ColorOS 7 ile satışa sunulacak. Aynı zamanda bir ekran parmak izi tarayıcıya sahip olacak.