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Oppo Reno 5 5G ve Reno 5 Pro 5G Küresel Pazara Açılıyor!

Oppo, yeni akıllı telefon modelini artık küresel piyasaya sunmaya başlayacak. Oppo Reno 5'in küresel pazara çıkacağına dair belgeler ortaya çıktı.

Yunus Emre Çakır

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Oppo Reno 5 5G

Çin merkezli şirket Oppo, geçmişte çıkardığı birçok akıllı telefon modeliyle kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarmıştı ve şirket akıllı telefon pazarında yerini almaya başladı. Şimdi ise Oppo, 2021 yılına daha iyi bir giriş yapmak istiyor. Bu nedenle yeni akıllı telefon modelleri olan Reno 5 5G ve Reno 5 Pro 5G‘yi artık küresel pazara sunmayı planlıyor. Bilindiği üzere Oppo, bu iki yeni modelini 10 Aralık 2020 tarihinde Çin’de tanıtmış ve 24 Aralık’ta piyasaya sürmüştü. Şirket bu iki yeni modelini artık dünyaya açmayı istiyor. Bu hedef içinde firma iki yeni cihazı için bazı sertifikaları almış durumda.

Oppo Reno 5 5G CPH2145, Oppo Reno 5 Pro 5G ise CPH2201 model numaralarıyla GeekBench’te ortaya çıktı. Oppo Reno 5 Pro 5G, MediaTek Dimensity 1000+ yonga setiyle ve 8GB RAM ile karşımıza çıkıyor. Eğer Oppo, ani bir değişikliğe gitmezse bu donanım küresel pazarda da geleceğe benziyor. Ayrıca Reno 5 5G, 6.43 inç 1080p, 90Hz, OLED bir ekran, Snapdragon 765G, 64 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş ve arkada 2 Megapiksel kamera modülü, 32 Megapiksel selfie kamera, 4300 mAh batarya ve 65W şarj cihazı, 8 GB RAM, 128 GB ve 12 GB RAM, 256 GB dahili depolama alanıyla geliyor.

Reno 5 Pro 5G ise, 6.55 inç 90Hz, 1080p OLED ekran, Wi-Fi 6 desteği, MediaTek Dimensity 1000+ işlemci, 8/12 GB RAM, 128/256 GB dahili depolama alanına sahip olacak. Pil ve diğer özellikler Oppo Reno 5 5G ile hemen hemen aynı olması bekleniyor. Her iki cihazın şuan için hangi ülkelerde satışa çıkacağı bilinmiyor. Oppo’nun ülkemizde ilgi görmesi nedeniyle şirketin bu iki yeni modelini de ülkemizde satışa sunması düşünülüyor.

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