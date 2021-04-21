Oppo Reno5 A, Çok Yakında Satışa Sunulacak

Oppo, şimdiye kadar Reno5 serisi altında birkaç telefon piyasaya sürdü. Yakın zamanda piyasaya sürülen Reno5 K, Reno5 Z ve Reno5 5G, Reno5 Pro 5G, Reno5 Pro Plus 5G, Reno5 4G ve Reno5 Lite 4G gibi telefonlar raflarda yerini aldı bile. Fakat Reno 5 serisine yeni bir telefon daha geliyor!

Söylentilere göre Oppo Reno5 A, iki farklı renk seçeneğine sahip olacak. Cihazın ön tarafında, sol üstte bir selfie kamerası için tek delikli bir ekran bulunuyor. Reno5 serisinin çoğunluğunun selfie kamerasını benzer bir konumda gösterdiği düşünüldüğünde, bu şaşırtıcı değil doğrusu.

Telefonun arka tarafında dörtlü kamera düzeni gösteriliyor. Kamera muhafazası, Reno5 K gibi daha ince ancak Reno5 Z’nin beğenilerinden esinlenen bir tasarıma sahip. Burada gördüğümüz fark, ayrı bir AI logosuna sahip olmaması ve dördüncü sensör ile LED flaş arasında yazılı kamera detaylarına sahip olmasından geliyor.

Arka tarafta da en hafif tabirle şaşırtıcı olan fiziksel bir parmak izi sensörü var. Ayrıca telefonun kamera düzeni 64MP ana sensöre sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca, cihazın bir LCD panelle 6.5 inçlik bir ekrana sahip olduğu söyleniyor.