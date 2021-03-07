Oppo Reno5 K 5G Resmi Olarak Satışa Çıktı!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo, yeni modelleriyle birlikte akıllı telefon pazarında daha fazla pay sahibi olmak istiyor. İşte bu nedenle şirket geçtiğimiz günlerde yeni Reno5 K 5G modelini tanıtmıştı. Bugün itibariyle Çin pazarında satışa çıkacan cihazın fiyatı ise 415 dolardan başlıyor. RAM kapasitelerine göre iki versiyon ile gelen model, iki farklı fiyat etiketine sahip durumda.

İlk versiyon 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla 415 dolar, ikinci versiyon 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile 460 dolar fiyat etiketiyle birlikte satışa çıkarıldı. Şuan için üç renk seçeneği ve Çin pazarında satışında satışa çıkan cihazın küresel pazara sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

Oppo Reno5 K 5G‘nin, içerisinde Snapdragon 750G yonga seti, Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 yer alıyor. Bununla birlikte cihazın ön tarafında 6.43 inç FullHD + 90 Hz Süper AMOLED bir ekran ve 32 Megapiksel selfie kamera bulunuyor.

Arka tarafta ise 64 megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik olmak üzere dörtlü bir kamera modülü konumlandırılmış. Cihaz 65 W hızlı şarj destekli 4.300 mAh batarya kapasitesi ve USB-C bağlantı noktası ile geliyor.