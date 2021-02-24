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Oppo Reno5 K, Yarın Satışa Sunuluyor – İşte Detaylar!

Oppo Reno5 K, yepyeni bir işlemciyle yarın tanıtılacak. Reno serisinin yeni üyesine dair detayları derledik...

Ayşen Sıla

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Oppo Reno5 K

Bir kaynak, dün Oppo Reno5 K adında bir telefonun varlığını iddia etti. Bunun Eylül ayında resmi olarak sunulan Oppo Reno 5‘in yeni bir modeli olacağı söyleniyor.

İki telefon arasındaki temel farkın işlemciyle alakalı olduğu da ekleniyor. Reno5 K, Snapdragon 750G işlemciye sahip olacak. Telefon yarın tanıtılacak!

Markanın yayınladığı Oppo Reno5 K afişleri, telefonun Green ve Starry Dream gibi iki renk seçeneğiyle geleceğini ortaya koyuyor. Telefonun tasarımı Reno5 ile aynı görünüyor.

Oppo Reno5 K

Akıllı telefonun 1080 x 2400 piksel çözünürlük üreten 6,43 inçlik bir delikli ekrana sahip olduğu belirtiliyor. Ekran türü AMOLED panele sahip olacağı söyleniyor. Telefonun bir ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip olacağı da belirtiliyor.

Telefon, Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor. 4,300 mAh pil ile destekleniyor. PEGM10 model numaralı telefonun 3C görünümü ise, 65W hızlı şarj için destek taşıyabileceğini ortaya çıkardı.

Oppo Reno5 K

Reno5 K, 32 megapiksellik bir ön kameraya sahip olacak. Arka kamera kurulumu, 64 megapiksel bana kamera, 8 megapiksel lens ve bir çift 2 megapiksel sensörden oluşuyor.

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KaynakGizmo China

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