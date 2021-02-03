Oppo Reno5 Lite 5G, TENAA Sertifikası Aldı!

Oppo’nun son zamanlarda Oppo Reno5 Lite 5G adlı bir telefon üzerinde çalıştığı söyleniyor. PELM00 model numarasına sahip olduğu iddia edilen akıllı telefon, TENAA telekom otoritesinden de sertifika aldı. Telefonun bazı özellikleri de bu sertifikayla ortaya çıktı.

Oppo’nun yeni oyuncağı, 160.1 x 73.4 x 7.8mm boyutlarına sahip bir 5G akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun sol kenarında bir ses düğmesi bulunuyor ve sağ tarafta bir açma/kapatma tuşu yer alıyor. Telefonun önden görünümü, su damlası çentiğine mi yoksa delik tasarımına mı sahip olduğunu açıkça ortaya koymuyor.

Parmak izi sensörü, cihazın arka tarafında veya kenarında görünmüyor. Bu nedenle, parmak izi sensörü ekranın altına monte edilmiş olabilir. Telefonun bir AMOLED ekrana sahip olabileceği de söylentilere konu oluyor. Telefonun TENAA listesi 6.43 inç ekrana sahip olduğunu belirtiyor. Reno5 Lite’ın Android 11 işletim sistemine sahip olması bekleniyor.

Telefon, 4.220mAh dereceli bir bataryaya sahip olarak karşımıza çıkıyor. Eski bir kaynak Reno5 Lite’ın, 30W hızlı şarj cihazı ile gönderilebileceğini ortaya çıkarmıştı. Aynı zamanda telefonun arka tarafı büyük boyutlu dikdörtgen bir muhafazaya sahip. Arka görüntü net olmadığı için arkada kaç kameraya sahip olduğu henüz bilinmiyor.