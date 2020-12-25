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Oppo Reno5 Pro + 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo'nun yeni amiral gemisi Oppo Reno5 Pro + piyasaya sürüldü. İşte telefon hakkındaki tüm detaylar...

Ayşen Sıla

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Oppo Reno5 Pro + 5G

Oppo Reno5 Pro + 5G, Qualcomm Snapdragon 865 işlemci, Sony’nin yüksek IMX766 görüntü sensörü ve diğer önemli özellikler gibi birinci sınıf özellikleri de beraberinde getiriyor. Gelin bu telefona yakından bakalım.

Kamera

Çinli teknoloji devi dün erken saatlerde bir konferans düzenledi ve resmi olarak birinci sınıf telefonunu tanıttı. Telefonun öne çıkan özelliklerinden biri, ana lensi Sony ile ortaklaşa geliştirilen bir IMX766 sensör olan kameraları diyebiliriz. Sensör, IMX586 sensörüne kıyasla yüzde 63,8 daha fazla ışık alabiliyor. Bu, daha parlak ve daha net fotoğraflar ve videolar anlamına geliyor. Bu sensör 1.0μm büyük piksele ve yaklaşık 1/1.56 inç boyuta sahip.

Cihaz, arkada 50 megapiksel ana kamera, 16 megapiksel ultra geniş açılı lens, 13 megapiksel telefoto lens ve 2 megapiksel makro sensör ile dörtlü bir kamera modülüne sahip. Telefoto lensi 5x hibrit yakınlaştırma sunuyor. Ayrıca Oppo Reno5 Pro + 5G, kayıt sırasında dinamik aralağı ve görüntü ve video kalitesini artıran DOL-HDR‘yi (dijital kaplama dinamik aralık teknolojisi) destekliyor.

Oppo Reno5 Pro + 5G

Teknik Özellikler

Oppo Reno5 Pro + 5G’deki ekran, 90Hz yüksek yenileme hızına sahip 6,5 inç FHD + kavisli bir ekran diyebiliriz. Telefon, bir Qualcomm Snapdragon 865  işlemci, 12GB’a kadar RAM ve 256GB dahili depolama ile eşleştiriliyor. Cihaz, 65W’a kadar hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh büyüklüğünde bir batarya ile çalışıyor. Cihaz, kalınlık olarak sadece 7,9 mm ölçülerinde ve 184 gram ağırlığında.

Oppo Reno5 Pro + 5G

Fiyat ve Kullanılabilirlik

OPPO Reno5 Pro + 5G, 8GB RAM ve 128GB depolama modeli için kabaca 612 dolar fiyat etiketine sahip. Telefon, 12GB RAM ve 256GB depolama için 690 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Resmi olarak 29 Aralık 2020‘de satışa sunulacak telefon siyah veya beyaz iki renk seçeneğiyle gelecek.

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KaynakGizmo China

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