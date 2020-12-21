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Oppo Reno5 Pro Plus, 50 Megapiksel Kamerayı Da Beraberinde Getiriyor!

Oppo Reno5 Pro Plus'ın kamerası ortaya çıktı. Dünyanın ilk 50 megapiksel Sony sensörüne sahip telefonu ile tanışın...

Ayşen Sıla

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Oppo Reno5 Pro Plus

Bu ayın başlarında Oppo, Reno5 ve Reno5 Pro akıllı telefonlarını tanıttı. Etkinlik sırasında, Reno5 Pro Plus amiral gemisi telefonunun 24 Aralık’ta piyasaya sürüleceğini de sözlerine ekledi. Son zamanlarda, bu akıllı telefon tüm özellikleriyle TENAA veritabanında görüldü.

Liste, telefonun arka kamera kurulumunun 50 megapiksellik bir ana kameraya sahip olduğunu ortaya çıkardı. Bugün Çinli marka, Reno5 Pro Plus’ın Sony IMX766 ana kamerasını sergileyeceğini de Weibo üzerinden paylaştı. Telefon, Sony ve Oppo tarafından ortaklaşa geliştirilen özel yapım 50 megapiksel bir lense sahip gibi görünüyor.

Oppo Reno5 Pro Plus 5G, 50 megapiksel Sony IMX766 kamera ile piyasaya sürülen ilk akıllı telefon olacak. Resmi posterde, oldukça kaliteli dokulu bir tasarıma ve mat renkli bir kaplamaya sahip olarak görünüyor. Telefonun çıkıntılı kamera modülünün dört kamerası bulunuyor
 
Telefon, 50 megapiksel kamera, 16 megapiksel superwide lens, bir 13 megapiksel telefoto lens ve 2 megapiksel makro lense sahip olacak. Aynı zamanda 32 megapiksel ön kameraya da sahip olacak.

Oppo Reno5 Pro Plus

Snapdragon 865 işlemci ile çalışan Reno5 Pro Plus 5G’nin, 4.500mAh bataryaya sahip olduğu söyleniyor. Telefonun 65W hızlı şarj teknolojisi ile gelmesi bekleniyor. Yeni amiral gemisinde delik tasarımı ve kavisli kenarları olan 6.55 inçlik bir AMOLED FHD + ekranı, 90 Hz yenileme hızı desteği ve ekran içi parmak izi sensörü bulunması bekleniyor.

Oppo Reno5 Pro Plus

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KaynakIndia Today

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