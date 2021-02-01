Oppo Reno5 Pro Plus, Küresel Lansmana Hazırlanıyor!

Geçen ayın sonunda, CPH2207 model numaralı Oppo Reno5 Pro Plus 5G akıllı telefon, Federal İletişim Komisyonu (FCC) ve Bluetooth SIG gibi sertifika platformlarında görüldü. Şimdi, akıllı telefon Küresel Sertifikasyon Forumları (GCF) veritabanında göründü ve bu da küresel lansmanının yakında olabileceğini gösteriyor.

Aralık ayında Oppo, Çin’de Reno5 5G ve Reno5 Pro 5G telefonlarını duyurdu. Aynı ay içinde şirket, daha gelişmiş Reno5 Pro Plus 5G‘yi duyurmak için özel bir açılış etkinliği düzenledi. O zaman akıllı telefonun Çin pazarlarına özel kalacağı tahmin ediliyordu. Ancak son sertifikalar, telefonların yakında Çin dışındaki farklı pazarlara da gelebileceğini gösteriyor.

Oppo Reno5 Pro Plus’ın Özellikleri

Kamera

Telefonun öne çıkan özelliklerinden biri, ana lensi Sony ile ortaklaşa geliştirilen bir IMX766 sensör olan kameraları diyebiliriz. Sensör, IMX586 sensörüne kıyasla yüzde 63,8 daha fazla ışık alabiliyor. Bu, daha parlak ve daha net fotoğraflar ve videolar anlamına geliyor. Bu sensör 1.0μm büyük piksele ve yaklaşık 1/1.56 inç boyuta sahip.

Cihaz, arkada 50 megapiksel ana kamera, 16 megapiksel ultra geniş açılı lens, 13 megapiksel telefoto lens ve 2 megapiksel makro sensör ile dörtlü bir kamera modülüne sahip. Telefoto lensi 5x hibrit yakınlaştırma sunuyor. Ayrıca Oppo Reno5 Pro + 5G, kayıt sırasında dinamik aralağı ve görüntü ve video kalitesini artıran DOL-HDR‘yi (dijital kaplama dinamik aralık teknolojisi) destekliyor.

Teknik Özellikler

Oppo Reno5 Pro + 5G’deki ekran, 90Hz yüksek yenileme hızına sahip 6,5 inç FHD + kavisli bir ekran diyebiliriz. Telefon, bir Qualcomm Snapdragon 865 işlemci, 12GB’a kadar RAM ve 256GB dahili depolama ile eşleştiriliyor. Cihaz, 65W’a kadar hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh büyüklüğünde bir batarya ile çalışıyor. Cihaz, kalınlık olarak sadece 7,9 mm ölçülerinde ve 184 gram ağırlığında.

Fiyat ve Kullanılabilirlik

OPPO Reno5 Pro + 5G, 8GB RAM ve 128GB depolama modeli için kabaca 612 dolar fiyat etiketine sahip. Telefon, 12GB RAM ve 256GB depolama için 690 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Resmi olarak 29 Aralık 2020‘de satışa sunulacak telefon siyah veya beyaz iki renk seçeneğiyle gelecek.