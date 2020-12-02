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Oppo Reno5 Serisi, 10 Aralık’ta Görücüye Çıkacak!

Oppo Reno5 serisi 10 Aralık'ta raflarda yerini alacak. İşte yeni telefonlara dair bilmeniz gereken her şey...

Ayşen Sıla

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Oppo Reno5

Yakın geçmişte ortaya çıkan raporlar, Reno5 serisinin 10 Aralık’ta piyasaya sürüleceğini ortaya çıkardı. Serinin Reno5, Reno5 Pro ve Reno5 Pro + gibi üç telefon içerdiği tahmin ediliyor. Oppo, tarafından bugün yayınlanan Weibo gönderisi, Reno5 serisinin 10 Aralık’ta duyurulacağını ima ediyor.

Reno5’in arka tasarımı geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. Telefonun degrade renkli arka yüzünde sol üst köşede dörtlü kamera kurulumu ve sağda “RENO GLOW” markası bulunuyor. Telefonun genel arka tasarımı önceki modelden farklı değil.

Yılın başlarında piyasaya çıkan Reno4 5G serisi, son derece çekici bir elmas kesim tasarıma sahipti. Oppo‘nun Weibo gönderisi, Reno5 5G serisinin de benzer bir tasarıma sahip olacağını ima ediyor olabilir.

Oppo Reno5

Reno5 5G serisi telefonların, delikli tasarıma sahip 90Hz FHD + OLED panellerle gelmesi bekleniyor. Reno5 5G, 6.43 inçlik düz bir ekranı bulundururken, Reno5 Pro 5G ve Reno5 Pro + 5G, kavisli kenarlı 6.55 inç ekrana sahip olabilir. Telefonlarda ColorOS 11 tabanlı Android 11 işletim sisteminin bulunması bekleniyor.

Reno5, Reno5 Pro ve Reno5 Pro Plus telefonların sırasıyla Snapdragon 765G, Dimensity 1000+ ve Snapdragon 865 işlemci tarafından destekleneceği söyleniyor. Üçlü, 65W hızlı şarj desteği ile 4,300mAh, 4,350mAh ve 4,500mAh bataryaları da beraberinde getiriyor.

Oppo Reno5

Reno5’in Sony IMX686 64 megapiksel dörtlü kamera sistemiyle gelmesi bekleniyor. Pro modeli aynı kamera kurulumuna sahip olabilir. Pro Plus sürümünün dörtlü kamera kurulumu, Sony IMX7XX 50 megapiksel ana lens, 16 megapiksel ultra geniş kamera, 12 megapiksel telefoto lens ve 2 megapiksel makro lens içerebilir. Her üç telefonun da 32 megapiksel ön kameralara sahip olması bekleniyor.

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KaynakWeibo

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