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Oppo Reno5 Serisinin Tasarımı Ortaya Çıktı!

Oppo Reno5 serisinin ekran tasarımı gözler önüne serildi. Telefonların Reno4 serisi ile benzerlik göstermesi bekleniyor...

Ayşen Sıla

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Oppo Reno5

Oppo, önümüzdeki ay içinde Reno5 serisini piyasaya sürebilir. Bazı söylentiler Reno5 serisinin 10 Aralık’ta resmiyet kazanacağını iddia ediyor. Serinin Oppo Reno5, Reno5 Pro ve Reno5 Pro Plus gibi üç telefon içerdiği söyleniyor. Şimdi ise Reno5 akıllı telefonlarının ekran tasarımı ortaya çıktı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

Sızdırılan fotoğrafta Reno5 serisi akıllı telefonların nasıl görüneceğini ortaya çıkıyor. Görüntüde solda yer alan Reno4 SE, ortadaki ve sağdaki Reno4 Pro 5G diyebiliriz. Görüntü, Reno5’in önden Reno4 SE’ye benzeyeceğini ve Reno5 Pro ve Reno5 Pro Plus‘ın Reno4 Pro ile benzerlik göstereceğini gözler önüne seriyor.

Oppo Reno5

Son raporlar Reno5‘in 6.43 inç OLED panele sahip olduğunu, Reno5 Pro ve Reno5 Pro Plus’ın ise 6.55 inç OLED panel ile donatılabileceğini ortaya çıkardı. Reno5 , Snapdragon 765G işlemci ile çalıştırılabilir ve Pro modeli, Dimensity 1000+ işlemci ile desteklenebilir. Reno5 Pro Plus’ın ise Snapdragon 865 destekli amiral gemisi bir telefon olarak gelmesi bekleniyor.

Söylentilere göre, Reno5, 4,300mAh batarya barındırabilir ve Reno5 Pro, 4,350mAh batarya ile desteklenebilir. Pro Plus modelinin ise daha büyük 4.500mAhlık bir batarya taşıması bekleniyor. Her üç telefonun da 65W hızlı şarj desteği ile geleceği söyleniyor.

Oppo Reno5

Reno5’in Sony IMX686 64 megapiksel dörtlü kamera sistemiyle gelmesi bekleniyor. Pro modeli aynı kamera kurulumuna sahip olabilir. Pro Plus sürümünün dörtlü kamera kurulumu, Sony IMX7XX 50 megapiksel ana lens, 16 megapiksel ultra geniş kamera, 12 megapiksel telefoto lens ve 2 megapiksel makro lens içerebilir. Her üç telefonun da 32 megapiksel ön kameralara sahip olması bekleniyor.

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KaynakDigit
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