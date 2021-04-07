Oppo Reno5 Z Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo’nun yeni akıllı telefonu Oppo Reno5 Z (model numarası CPH2211) bugün resmiyet kazandı. Telefon özellikleri ve tasarım açısından, geçen ay piyasaya sürülen Oppo F19 Pro Plus 5G‘ye (CPH2213 model numarası) benziyor. Reno5 Z’nin en önemli özellikleri arasında AMOLED ekran, Dimensity 800U işlemci, 48 megapiksel dörtlü kameralar ve hızlı şarj desteğine sahip iyi bir pil yer alıyor.

Oppo Reno5 Z

Oppo Reno5 Z, 160.1 x 73.4 x 7,8 mm ölçülerinde ve yaklaşık 173 gram ağırlığında. Telefon, 1080 x 2400 piksel Full HD + çözünürlük, 20: 9 en boy oranı, 430nit parlaklık, 60Hz yenileme hızı, 135Hz ila 180Hz dokunmatik örnekleme hızı ve bir inç sunan 6,43 inç AMOLED delikli ekrana sahip. Ekranda parmak izi okuyucu bulunmuyor. Telefon, yüzde 90,8’lik bir ekran-gövde oranı sunuyor.

Dimensity 800U işlemci LPDDR4x 8 GB RAM ile birleştirilmiş. Telefon, 128 GB yerel depolama alanı sunan ve ColorOS 11.1 tabanlı Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor. cihaz, ek depolama için özel bir microSD kart yuvası bulunuyor.

Oppo Reno5 Z, önde 16 megapiksel bir kameraya sahip. Telefonun dörtlü kamera sistemi, 48 megapiksel ana kamera, 119 derece 8 megapiksel ultra geniş sensör, 2 megapiksel derinlik yardımcı lens ve 2 megapiksel makro kamera içeriyor.

Reno5 Z, 30W VOOC Flash Charge teknolojisini destekleyen 4,310mAh bataryaya sahip. Cihazda bulunabilecek diğer özellikler arasında çift SIM desteği, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C ve 3,5 mm ses girişi bulunuyor.

Reno5 Z ile karşılaştırıldığında F19 Pro Plus 5G, NFC bağlantısı için destek sunmuyorduve daha hızlı 50W hızlı şarj ile donatılmıştı. Fluid Black ve Cosmo Blue adlı iki renk seçeneğiyle gelen Oppo Reno5 Z, yaklaşık 395 dolar fiyat etiketine sahip.