Oppo Reno6 5G’nin Teknik Özellikleri Sızdırıldı

Geçen yıl Haziran ayında Oppo, Reno3 serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Çinli üreticinin Reno6 serisi akıllı telefonlarını bu yıl aynı zamanlarda piyasaya süreceği tahmin ediliyor. Söylentilere göre Reno6 5G, Dimensity 1200 ile çalışan ilk Oppo telefonu olabilir. Bugün, telefonun teknik özellikleri ortaya çıktı.

Oppo Reno6 5G‘nin kavisli kenarları ve sol üst köşeye konumlandırılmış deliği ile 6.55 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olabileceğini ortaya koyuyor. Telefonun 1080 x 2400 piksel FHD + çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunması bekleniyor.

Reno6 5G, önceki model Reno5 5G gibi 32 megapiksel selfie kamera içeriyor. Telefonun arka paneli 64 megapiksel dörtlü kamera sistemi ile donatılmış görünüyor. Kaynak, cihazın yardımcı kameralarının konfigürasyonlarını açıklamadı. Reno6 5G, 65W hızlı şarj için destek taşıyabilen 4.500mAh pil barındırabilir.

Sızıntı, iddia edilen Reno6 5G’nin RAM ve depolama sürümleri hakkında hiçbir bilgi içermiyor. Önceki model gibi, Reno6 6G de 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama alanı ile gelebilir.