Oppo‘nun amiral gemisi olmayan, ama bir amiral gemisi ile karşılaştırıldığında aynı donanıma sahip Oppo RX17 Pro oldukça popüler bir akıllı telefondur. Şık bir tasarıma, kaliteli bir donanıma ve arka tarafında üçlü bir kamera kurulumuna sahiptir. Kısacası özellik bakımından zengindir. Ancak telefonun ön plana çıkmasını sağlayan sadece birkaç özelliği vardır. Bunlardan birisi de ekran altı parmak izi okuyucusudur.

Genel olarak özelliklerini değerlendirdiğimizde ise OnePlus 6T modeline oldukça yakındır diyebiliriz. Fakat özellikleri bakımından RX17 Pro’nun da kendine özgü birkaç satış noktası var.

Find X modası veya Snapdragon 845 benzeri performansta hayranlık uyandıran bir özellik beklemeyin. Ancak telefonun arkasında 3D TOF özelliği bulanan sensör var. Ancak işlevleri şimdilik kısıtlı. Fakat Oppo’nun gelecekteki güncellemeleri ile, tam anlamıyla bunu işlevsel kılacaklarını umuyoruz.

Öte yandan, kullanılabilir ekran altı parmak izi okuyucusu ve süper hızlı SuperVOOC şarjı, daha az kullanıcı dostu bir deneyim yaşatır.

Oppo RX17 Pro Teknik Özellikleri

Gövde: 157.6 x 74.6 x 7.9 mm, 183 gr, ön ve arka cam kaplama, kenar çerçeveleri alüminyum.

157.6 x 74.6 x 7.9 mm, 183 gr, ön ve arka cam kaplama, kenar çerçeveleri alüminyum. Ekran: 6.4″ AMOLED, 1080x2340px çözünürlük (19.5:9); ~402 ppi.

6.4″ AMOLED, 1080x2340px çözünürlük (19.5:9); ~402 ppi. İşlemci: Snapdragon 710 (10nm) yonga seti: sekiz çekirdekli CPU (2x Kryo 360 Gold @2.2GHz + 6x Kryo 36 Silver @1.7GHz); Adreno 616 GPU.

Snapdragon 710 (10nm) yonga seti: sekiz çekirdekli CPU (2x Kryo 360 Gold @2.2GHz + 6x Kryo 36 Silver @1.7GHz); Adreno 616 GPU. Bellek: 8GB LPDDR4X RAM, 128GB dahili depolama, microSD kart desteği (aynı zamanda ikinci SIM kart olarak kullanılabilir.).

8GB LPDDR4X RAM, 128GB dahili depolama, microSD kart desteği (aynı zamanda ikinci SIM kart olarak kullanılabilir.). İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo; ColorOS 5.2.

Android 8.1 Oreo; ColorOS 5.2. Arka Kamera: 12MP f/1.5-2.4, 26mm (geniş çekim) 1/2.55″, 1.4µm dual pixel PDAF, OIS + 20MP f/2.6, AF, LED flaş; 1080p@30/120fps, 2160p@30fps, stereo ses kalitesinde 720p@240fps video kaydı.

12MP f/1.5-2.4, 26mm (geniş çekim) 1/2.55″, 1.4µm dual pixel PDAF, OIS + 20MP f/2.6, AF, LED flaş; 1080p@30/120fps, 2160p@30fps, stereo ses kalitesinde 720p@240fps video kaydı. Ön Kamera: 25MP, f/2.0, 1/2.8″, 0.9µm, 1080p@30fps video kaydı.

25MP, f/2.0, 1/2.8″, 0.9µm, 1080p@30fps video kaydı. Batarya: 3,700mAh; SuperVOOC hızlı şarj desteği (normal şarj kablosu dahil).

3,700mAh; SuperVOOC hızlı şarj desteği (normal şarj kablosu dahil). Bağlantı: Dual-SIM; LTE-A, Cat.15/13 (800Mbps/150Mbps); USB-C; Wi-Fi a/b/g/n/ac; GPS; Bluetooth 5.0, USB 3.1 Type-C.

Dual-SIM; LTE-A, Cat.15/13 (800Mbps/150Mbps); USB-C; Wi-Fi a/b/g/n/ac; GPS; Bluetooth 5.0, USB 3.1 Type-C. Ekstra: Ekran altı parmak okuyucu, arka tarafında 3D TOF kamera desteği.

Tasarım

Tasarım ve yapı kalitesi bakımından oldukça çekicidir. Ön ve arkası cam kaplama iken, kenar çerçeveleri amiral gemisine yakışır şekilde alüminyumdur. Tabii ki bu tasarım öznel bir meseledir. Ancak süper ince çerçeveleri ve arkadaki muhteşem gradyan rengin çekiciliği göz ardı edilemez. Fakat aynı özelliğe ve hoş renklere sahip bir OnePlus 6T modelinde bu çekiciliği hissedemeyiz.

Oppo Rx17 Pro - Kenar Tasarımları 1 - 4

Genel olarak tasarım ayrıntılarına bakacak olursak, solda tarafta ses kontrol tuşları ve sağ tarafta ise güç tuşu yer alıyor. Tuşların dokunma geri bildirimi çok iyidir. Ancak test sırasında bazen tıkanıklılık yapmıştır. Ama bu durum kullanımda her hangi bir sıkıntı içermez, sadece nadiren de olsa bu şekilde bir hatanın olmasını bilmeniz de yarar var.

Ekranın üst tarafında, gürültü dengeleyen mikrofon yer alır. Alt tarafında ise hibrit SIM yuvası, ikinci mikrofon ve hoparlör ızgarası bulunur. USB-C şarj bağlantı noktası tam ortadadır. Oppo’ya göre, 5Gbps’ye kadar aktarım hızını destekleyen bir USB 3.1 (Gen 1) konnektörü de vardır. Ancak dahili depolamadaki okuma/yazma hızı biraz daha az diyebiliriz.

SIM/microSD kart yuvasında, telefon su geçirmez olmamasına rağmen kırmızı bir su geçirmez conta vardır. Muhtemelen benzer özelliklere sahip OnePlus 6 ve 6T gibi modeller gibi yapılmaya çalışılmış olabilir.

Söz konusu çerçeveler olduğunda, biraz fazla keskin diyebiliriz. Cam kaplama arka ve yan çerçevelere sorunsuz bir şekilde bağlanır. Ancak ön cam panel ve çerçevenin birleştiği nokta biraz keskin kenarlıdır. Bunu hemen fark edilebilirsiniz. Telefonu tutarken biraz rahatsız edici olabilir. Fakat kavrama açısından oldukça iyidir.

Kavramadan bahsetmişken, Radiant Mist’e ait mat kaplaması, kavramaya yardımcı olabilir. İnceleme esnasındaki kullanılan Emerald Green modeli oldukça kaygan bir yapıya sahip. Süper kaygan yapıdadır ve parmak izi kolayca iz bırakır. Ayrıca kamera kurulumunun biraz çıkıntılı olması, elinize aldığınızda biraz rahatsız eder.

Tasarım Karşılaştırması

Çentikli olsun ya da olmasın, Oppo’nun telefonları genel olarak su damlası çentiği kullandığı için daha az müdahaleci bir yapılarının olduğu inkar edilemez. Ekranda çok fazla dikkat çekmiyor ve oldukça basit görünüyor.

Ön tasarımla ilgili en etkileyici şey, ince çerçevelerin olması. Hatta üst kısımda neredeyse hiç çerçeve belli olmuyor. Çok az bir akıllı telefon, bu tür ince çerçevelere sahiptir ve iPhone XS ve XS Max bunların arasındadır.

Sırada ekran altı parmak izi okuyucu var. Yapılan testlerde genellikle parmak izini okuyamadı ve bunun yerine PIN kodunu ile girişler sağlandı. Ancak bu durumda telefonu suçlamak gerekli değildir. Çünkü donanımdan kaynaklı bir sorundur. OnePlus 6T modeli de aynı Goodix optik parmak izi sensörüne sahiptir. Farklı olarak daha iyi bir uygulamasına sahiptir. Karşılaştırıldıklarında OnePlus 6T modeli RX17 Pro’dan çok daha iyi performans gösteriyor. Asıl fark sadece yazılımlarından kaynaklıdır.

Ek olarak, telefon güç tasarrufu modundayken, parmak izi sensörü daha da düşük performansla çalışır. Hatta ikiden fazla parmak izi eklediğinizde performans daha da kötüleşir.

Genel olarak tasarım konusunda değerlendirme yapılırsa, Oppo R17 Pro modeli kalite ve tasarım hakkında çok az şikayete sahiptir. Öne çıkan sorunları arasında tek şey, kaygan olan arka kısım ve ekranın keskin kenarlarıdır. Ancak ince çerçeveler ve arka taraftaki muhteşem gradyan renk, bu kusurları telafi ediyor.

Ekran

Beklenildiği gibi Oppo R17 Pro, OnePlus 6T ile aynı AMOLED paneli paylaşıyor. Bundan dolayı test sonuçları neredeyse aynı. Su damlası çentiği, 19.5:9 en boy oranı ve 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe sahip 6.4 inçlik bir ekrana sahip. Bu en boy oranı, bölünmüş ekran özelliğiyle çalışmak ve çoklu görev yapmak için harika bir işleve ev sahipliği yapıyor. Ancak YouTube ve Netflix videoları izlenirken, çentiğin orada sırıtması biraz can sıkıcı olabilir. Bunların yanı sıra 402 ppi’de mükemmel derecede keskin netliği mevcut.

Parlaklık söz konusu olduğunda, son düzey parlaklık asla gözünüzü almaz. Ayrıca telefonunuzdaki içeriği doğrudan güneş ışığı altında bile okunabilir durumda tutar. Sektördeki en iyilere karşı çıkamaz ama kesinlikle aynı özelliklere sahip telefonlar arasında daha iyi.

Renk doğruluğu söz konusu olduğunda ise Oppo RX17 Pro hemen hemen ortalama bir cihazdır. Seçebileceğiniz renk modu yok. Sadece soğuk veya sıcak renk sıcaklığı mevcut. Maksimum parlaklıkta, ortalama dE2000 değeri 5.2 ve maksimum sapma 8.4 olarak ölçüldü.

Bununla birlikte, güneş ışığı kontrast oranı, telefonu sektördeki en iyi gruplarla bir araya getirerek, dış mekanda kullanım için en iyi ekranlardan birini yapıyor. Tabii ki, 4.434 puan ile OnePlus 6T’ninkiyle oldukça yakın.

Oppo RX17 Pro Batarya Ömrü

Oppo R17 Pro modeli, OnePlus 6T ile aynı 3.700 mAh’lık batarya kapasitesine sahip. Bundan dolayı da yapılan testlerde hemen hemen aynı sonucun olması tahminler arasında idi. Ancak sonuçlarda önemli bir fark gözlemlendi. Oppo R17 Pro harika ama neredeyse en büyük, fakat en iyi OnePlus kadar iyi değil. Belki bu bölümde Oppo’nun yazılım optimizasyonu eksiktir.

Yine de, bekleme süresinin toplam 80 saat olması hiçbir şekilde kötü değildir. Video oynatma testi özellikle olağanüstü. Çılgınca hızlı SuperVOOC Flash Charge‘ı da unutmayın. Sadece şarj etme alışkanlıklarınızı değiştirmeyecek, aynı zamanda gün içinde yeteri kadar pil ömrü sağlayarak bütün eksikliklerini telafi edecektir.

Söz konusu pil tüketme olduğunda, SuperVOOC cihazı ile test edilmiştir. Sadece 30 dakikada %0’dan %93’e kadar sarj etmiştir. 6 dakika daha takılı tuttuğunuzda, tam olarak şarj olacaktır.

Hoparlör

Telefonda, OnePlus 6T modelindeki gibi sadece alt kısımda bir hoparlör var ve test sonuçları da hemen hemen aynıydı. Genel ses yüksekliği “Çok İyi“dir. Zil sesi en iyi sonucu verdi, böylece yüksek sesli ortamlarda gelen aramalar için hoparlöre güvenebilirsiniz.

Kullanıcı Arayüzü ve Kamera

Oppo R17 Pro modeli şimdikilere göre biraz daha eski olan Android 8.1 Oreo ile çalışmaktadır. Arayüz olarak da ColorOS 5.2 arabirimi vardır. İşletim sisteminde fazla bir özellik beklenilmese de, arayüz olarak daha çok özellik sunmaktadır.

Söz konusu kamera olduğunda Oppo RX17 Pro, arkada üçlü kamera kurulumuna ve ön tarafta kaliteli bir selfie kamerasına ev sahipliği yapmaktadır. Her ne kadar arka taraftaki üçüncü kamera normal bir kamera olmasa da ToF özelliğini bulundurduğu için kamera konumunda olduğu düşünülebilir. Şimdilik, Oppo’nun onunla birlikte herhangi bir yazılım veya özellik sunmadığı için bu işe yaramazdır. Sadece kamera uygulamasında 3D animasyonlu çıkartmalar için kullanılabilir.

Asıl merak edilen şey, ToF özelliğinin ön panel yerine arka tarafa yerleştirilmesi oluyor. İddialara göre ToF teknolojisi, artırılmış gerçeklik uygulamalarının Apple‘ın uygulamasından daha hızlı, daha doğru ve daha güvenilir olması için üstün konumdadır. Ancak yine de, Oppo’nun amiral gemisinde yeni teknolojiyi kullanıp kullanamayacağını sadece zaman gösterecek.

ToF özelliğini geride bırakıp, diğer iki sensöre odaklanalım. Bunlar ana kamera ve derinlik sensörüdür. Ana kamera olan 12 MP’lik sensör, Samsung’un Galaxy S9 Plus ve Note 9 modellerindeki gibi büyük 1,4µm piksel ve değişken bir diyafram lensine (f/1.5-2.4) sahiptir. Ayrıca çift piksel PDAF ile geliyor ve daha önemlisi, OIS tarafından destekleniyor.

İkincil kamera, diğerlerinden daha derin bir sensördür. f/2.6 diyafram aralığı ve otomatik odaklama desteği ile 20MP bir kameradır. Ama yine de sadece portre çekimleri için kullanılan sadece normal bir derinlik sensörüdür. Aynı sonuçları 5MP kamera ile veya sadece yazılımla kolayca elde edebilirlerdi.

Şimdi ise söz konusu selfie kamerası oluyor. f/2.0 diyafram aralığı bulunan, 0.9µm piksel boyutu ile bir 25MP sensör kullanır.

Kamera Arayüzü

Kamera uygulaması basit bir arayüze sahiptir ve sınırlı seçenekleri vardır. Normal fotoğraf modu, HDR, PI Renk geçişi ve yapay zekalı güzellik moduna kolayca geçebilirsiniz. Daha önceden de açıklandığı gibi yapay zeka modunun amacı sadece insan yüzlerini daha güzel hale getirmek ve diğer sahneler için hiçbir şey yapmamaktır. Ayrıca beyaz dengesi, pozlama, manuel odaklama, ISO ve deklanşör hızı gibi ayarları seçmenizi sağlayan bir “Uzman” modu da var. Ne yazık ki, diyafram bu modda kilitli kalıyor.

İyi bir ışıkta kaliteli renkler ve bol miktarda ayrıntıyla çekimler yapabilirsiniz. Performans tutarlı olarak kabul edilebilir. Otomatik odaklama iyidir ve OIS, özellikle kapalı alanlarda ve iyi aydınlatılmamış sahnelerde oldukça iyi iş çıkarır.

Portre modu, kamera menüsünde bulunan önceden uygulanan filtrelerin olduğu bir özelliktir. Ancak fazla yüksek kalitede bir çekim yapmaz. Daha karmaşık bir arka plan ya da saç modeli kullanıldığında sonuçlar yine idealdir. Ama detaylar konusunda o kadar yüksek bir performans beklemeyin.

Genel Değerlendirme

Genel olarak değerlendirme yapacak olursak fiyatı bakımında Oppo R17 Pro biraz yüksek denilebilir. Benzer özellikli telefonlar arasında ideal bir telefon olarak tavsiye edilmesini zorlaştırır. İnceleme esnasında kenarlarının keskin olması ve ToF özelliğinin olmasına karşın kullanılamaması biraz geri plana düşmesine sebep olmaktadır.

Ancak özellikleri bakımından oldukça yüksek donanıma sahip olması, telefonun satın alınabilirliliği konusunda yardımcı olabilir. Telefonun özellikle SuperVOOC hızlı şarj desteğine sahip olması, diğer telefonlara göre daha çekici hale getirir. OnePlus 6T modeli ile karşılaştıracak olursak, şarj desteği bu telefon için en büyük artıdır.