OPPO RX17 Pro ve RX17 Neo çıkış tarihi belli oldu. OPPO RX17 Pro ve R1X Neo akıllı telefonları bugün İtalya’nın Milano kentinde tanıtıldı. Uzun zaman önce Çin’de R17 Pro ve R17 Neo olarak tanıtım etkinliği düzenlenmişti. Ayrıca yapılan etkinlikte Çin ve İtalya dışında diğer ülkelerde de satılacağı duyuruldu.

OPPO RX17 Pro Özellikleri

OPPO RX17 Pro FHD 2340×1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 6.4 inç AMOLED ekrana sahiptir. Su damlası çentikli ekranı 19.5:9 en boy oranı sunar. Telefonun alt kısmında ise parmak izi okuyucusu mevcuttur.

OPPO RX17 Snapdragon 710 yonga seti ile desteklenmektedir. 8GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile donatılmıştır. 3.700mAh kapasiteli büyük bir batarya içerir. Colors 5.2. ile özelleştirilmiş Android 8.1 Oreo işletim sistemi yüklenmiş bir şekilde gönderilir.

Fotoğraf çekimlerinde RX17 Pro’nun arka tarafında bir TOF 3D stereo kamera ile birlikte 12MP+20MP çift kamera düzeneği bulunuyor. Telefonun ön tarafında ise 25MP selfie kamerası yer alıyor.

OPPO RX17 Neo

OPPO RX17 Neo çentikli AMOLED ekrana sahiptir. Ayrıca bir ekran parmak izi okuyucusu ile donatılmıştır. Ancak OPPO RX17 Pro’nun sahip olduğu Snapdragon 710 yonga seti yerine, RX17 Neo Snapdragon 660 yonga setine sahiptir. SoC 4GB RAM ile birleştirilmiştir.

RX17 Neo 3,600mAh bir bataryadan güç alır. Telefonun arka paneli 16MP ve 2MP olarak boyutlandırılan çift kamera kurulumuna sahiptir. Telefonun ön panelinde ise OPPO RX17 Pro ile aynı şekilde 25MP tek kamera mevcuttur.

OPPO RX17 Pro 599 Euro olarak fiyatlandırılırken RX17 Neo 349 Euro ile satışa sunulur. Şuan hala Çİn dışında satışa sunulmayan her iki telefona da 16 Kasım tarihinden itibaren sahip olabilirsiniz.