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Oppo Tablet ve Bilgisayar Dünyasına Giriş Yapıyor

Akıllı telefon, saat ve televizyondan sonra, ortaya çıkan son raporlar Oppo'nun tablet ve telefon segmentine de gireceğini gösteriyor. Üstelik ilk ürünleri önümüzdeki yıl görebiliriz...

Muhammed Arslan

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Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo, tablet ve bilgisayar gibi yeni kategorilere girerek ürün portföyünü genişletmeye çalışıyor. Akıllı saat alanına girdikten sonra, şirket şimdi tabletleri ve dizüstü bilgisayarları da piyasaya sürmek istiyor.

En son rapora göre Oppo, tablet ve bir dizüstü bilgisayar piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Her iki cihazın da önümüzdeki yıl resmiyet kazanması bekleniyor, ancak zaman çizelgesi henüz belli değil.

Tablet pazarına girdiğini varsayarsak Oppo, Android tablet piyasasında fazla rakip olmadığını göz önüne alarak bir lider olabilir. Lenovo gibi şirketler bütçe segmentine odaklanırken, Samsung ve Huawei gibi markaların premium cihazları var. Xiaomi‘nin tabletleri vardı, ancak son birkaç yıldır bir yenileme yapmadı.

Şu anda tablet pazarı Apple’ın iPad serisinin hakimiyetinde ve şirketin bu alanda birden çok seçeneği mevcut. Oppo’nun ise ne tür bir konseptte tablet üreteceği ve hangi fiyat aralığına sahip olacağı henüz belli değil.

Dizüstü bilgisayara gelince şirket, akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara kadar genişletmiş olan Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi rakiplerle rekabet edecek. Bu durumda işi oldukça zor.

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