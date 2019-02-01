Oppo Türkiye Satışları Başladı!

Amiral gemisi düzeyinde telefonlar üreterek 2018 yılında oldukça ün kazanan Oppo, sürekli olarak pazarlarını genişletiyor. Son zamanlarda Avrupa’da çoğu ülkeye ulaşan üretici devi, Salı günü İngiltere’den başlamış, Çarşamba günü Polonya’yla devam etmiştir.

Dün ise Türkiye’de pazarını resmi olarak kurdu. Oppo AX7, Oppo RX17 Pro ve Oppo RX17 Neo akıllı telefonlarına artık Türkiye’de de sahip olmak mümkün. Oppo AX7 aslında kasım ayında tanıtılan Oppo A7 modelidir. Ancak bazı lisans sorunları nedeniyle yeni bir isim altında ülkemizde satışa sunulacak.

Oppo AX7‘de Snapdragon 450 yonga seti ve 4.230 mAh bataryanın yanı sıra su damlası çentik tasarımı bulunan 6.2inç HD+ ekran var. Cihaz 3GB RAM ve 64GB depolama alanı ile geliyor ve Türkiye fiyatı ise 2.199 TL olarak belirlendi.

Oppo RX17 Neo, ise farklı olarak AMOLED panel ve ekran içi parmak izi okuyucusu ile geliyor. Hem Türkiye hem de Polonya, 4GB RAM ve 128 GB depolama ile mağaza raflarında yerini alacak. Ancak fiyatı biraz daha pahalı, Türkiye’de 2.999 TL’den satışa çıkabilir.

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Oppo RX17 Pro akıllı telefonu ise üçlü kamera kurulumunun yanı sıra SuperVOOC şarj teknolojisi ve 25 MP’lik selfie kamerasına sahip olacak. 8GB RAM ve 128GB depolama alanı ile eşleştirilmiştir. Türkiye fiyatı ise oldukça uçuk bir miktar; 4.999 TL’dir.