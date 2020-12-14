Oppo, Üç Menteşeli Yeni Kaydırmalı Konsept Telefonu Tanıttı

Oppo, ticari olarak satışa sunulmanın bir yolu olan Find X 2021 katlanabilir konsept telefonunu tanıttı, ancak şirket şimdiden ileriyi düşünüyor ve akıllı telefon tasarımında bir sonraki devrim ne olabilir. Oppo, Japon tasarım stüdyosu Nendo ile yeni bir konsept kayar telefon getirmek için işbirliği yaptı – X ekseninde yedi farklı boyuta izin veren üç menteşeye sahip.

Oppo ve Nendo‘nun bir basın bülteninde ortaya koyduğu bu sözde “kayar telefon” un arkasındaki fikir, insanların akıllı telefonlarından daha fazla işlevsellik isteme fikrinden kaynaklandı. Telefonun şeklini değiştirme esnekliği sağlayarak, kullanıcılar duruma göre boyutu değiştirme olanağına sahip olurlar.

Konsept ayrıca gömülü bir kalem içeriyor. Her iki durumda da Oppo, bu cihazın gerçeğe dönüşmesi için hala zaman olduğunun farkında, ancak ileriye bakmak ve yeni inovasyon yolları bulmak her zaman önemlidir.

Ayrıca her iki şirket de kulaklık çiftinin bir kasaya / güç merkezine bağlandığı bir TWS konsepti üzerinde çalıştı Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz gibi, kulaklıklar aynı zamanda birbirlerine bağlanıp her zamanki kadar kompakt hale gelebilecekler. Kasa, kablosuz şarj ile akıllı bir hoparlörün üzerine yerleştirilebilir ve müzik hoparlörde çalmaya devam edecektir.