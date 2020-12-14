Ana Sayfa Akıllı Telefon Oppo, Üç Menteşeli Yeni Kaydırmalı Konsept Telefonu Tanıttı

Oppo, Üç Menteşeli Yeni Kaydırmalı Konsept Telefonu Tanıttı

Oppo, akıllı telefonlarda farklı tasarımlarlar sık sık konsept çalışmaları ile gündemde. Şimdi ise kayan mekanizmaya sahip Find X 2021 konsept telefonunu tanıttı. Şirket şimdiden akıllı telefonların geleceğini düşünüyor gibi.

Selin Polat

-

0
Oppo, Üç Menteşeli Yeni Kaydırmalı Konsept Telefonu Tanıttı

Oppo, ticari olarak satışa sunulmanın bir yolu olan Find X 2021 katlanabilir konsept telefonunu tanıttı, ancak şirket şimdiden ileriyi düşünüyor ve akıllı telefon tasarımında bir sonraki devrim ne olabilir. Oppo, Japon tasarım stüdyosu Nendo ile yeni bir konsept kayar telefon getirmek için işbirliği yaptı – X ekseninde yedi farklı boyuta izin veren üç menteşeye sahip.

Oppo ve Nendo‘nun bir basın bülteninde ortaya koyduğu bu sözde “kayar telefon” un arkasındaki fikir, insanların akıllı telefonlarından daha fazla işlevsellik isteme fikrinden kaynaklandı. Telefonun şeklini değiştirme esnekliği sağlayarak, kullanıcılar duruma göre boyutu değiştirme olanağına sahip olurlar.

Konsept ayrıca gömülü bir kalem içeriyor. Her iki durumda da Oppo, bu cihazın gerçeğe dönüşmesi için hala zaman olduğunun farkında, ancak ileriye bakmak ve yeni inovasyon yolları bulmak her zaman önemlidir.

Ayrıca her iki şirket de kulaklık çiftinin bir kasaya / güç merkezine bağlandığı bir TWS konsepti üzerinde çalıştı Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz gibi, kulaklıklar aynı zamanda birbirlerine bağlanıp her zamanki kadar kompakt hale gelebilecekler. Kasa, kablosuz şarj ile akıllı bir hoparlörün üzerine yerleştirilebilir ve müzik hoparlörde çalmaya devam edecektir.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Samsung Galaxy S21’in Ultra Geniş Kamerası Belli Oldu

Başka bir Galaxy S21 sızıntısı ile karşınızdayız. Bu sefer konu, şimdiye kadar sızıntılarda belli belirsiz bir şekilde bahsedilmiş olan ultra geniş kamera ile ilgili....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo, Üç Menteşeli Yeni Kaydırmalı Konsept Telefonu Tanıttı

Oppo, ticari olarak satışa sunulmanın bir yolu olan Find X 2021 katlanabilir konsept telefonunu tanıttı, ancak şirket şimdiden ileriyi düşünüyor ve akıllı telefon tasarımında...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo X60 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak – İşte Lansman Tarihi

Vivo, bu yılı Vivo X50, Vivo X50 Pro ve Vivo X50 Pro + akıllı telefonlarını Haziran ayında duyurmuştu. Son raporlar, Çinli markanın Vivo X60...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Motorola Nio’nun Ön Tasarımı Sızdırıldı!

Son raporlar, Motorola'nın 2021'in ilk çeyreğinde kod adı "Nio" olarak adlandırılan bir akıllı telefonu piyasaya süreceğini işaret ediyor. Nitekim cihaz, Snapdragon 865 işlemci tarafından...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Nokia PureBook X14 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Nokia marka lisans sahibi Flipkart, bugün Nokia PureBook X14 adlı ince ve hafif dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü. Popüler e-ticaret platformunun yeni dizüstü bilgisayarı, tüm...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014