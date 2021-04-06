Oppo ve Vivo, Katlanabilir Telefonların Seri Üretimine Başlayacak!

Bugün erken saatlerde tanınmış bir blog yazarı, Oppo ve Vivo’dan gelecek yeni akıllı telefonlar için katlanabilir ekranların seri üretime yaklaştığını ortaya çıkardı.

Bilgiyi çevrimiçi platformda paylaşan kaynağımız, üzerinde çalışılan iki versiyonun olduğunu ortaya çıkardı. Biri 8 inç esnek ekran, diğeri 7 inç panelden oluşuyor. Her iki ekran da içe doğru katlanıyor.

Tipster, 7 inçlik panelin de bu yılın başında, Ocak ayında seri üretime yakın olduğunu da sözlerine ekledi. Bununla birlikte, ticari lansman için belirli bir zaman çerçevesi henüz belirlenmedi.

Blog yazarına göre, Vivo katlanabilir akıllı telefon, 8 inçlik esnek ekranı için etkileyici bir menteşe tasarımıyla gelecek. Bu ekran aynı zamanda yüksek bir yenileme oranını destekleyecek ve katlandığında hala 6,5 ​​inç olarak kalacak.

Yakın zamanda Xiaomi ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürdü, bu nedenle Vivo ve Oppo gibi diğer Çinli teknoloji devlerinin yakında kendi telefonlarını piyasaya sürmesini bekleyebiliriz.