Oppo Yeni Akıllı Telefon Patenti Aldı

Akıllı telefonlarının tasarımıyla fark yaratan Oppo, yeni akıllı telefon modellerinde farklı tasarımlar sunma konusunda kararlı gibi gözüküyor. En son açılır kapanır kamera sistemlerini ünlü hale getiren markalardan biri olarak karşımıza çıkan Oppo, şu sıralar yeni bir patent görseliyle gündemde.

Bu kez ortaya çıkan patent görselleri ise çok daha iddialı bir tasarımın geleceğini gösteriyor. Bu kez paylaşılan görseller, açılır kapanır kamera sistemini ortaya çıkarmış durumda. Fakat bu kez kullanılan kameranın biraz daha farklı bir yapısı olacak. Patent görsellerine göre arka kapak tasarımında da değişiklikler olacak.

Oppo Patent Görsellerinde Ortaya Çıkan Detaylar

Yeni akıllı telefon modellerinde karşımıza çıkan patent görselleri, çok daha farklı bir kamera yapısının karşımıza geleceğini gösteriyor. Buna göre telefonların ön kamerasında açılır kapanır kamera sistemi kullanılacak.

Telefonların açılır kapanır kamerası ise kızaklı bir yapıda olacak. Telefonların ekranını aşağı kaydırdığınız zaman, telefonun ön kamerası ortaya çıkacak. Ön kameranın dönen bir kamera sisteminde olmadığını ancak Galaxy A80 modelinde olduğu gibi tam boy olacağını görüyoruz. Muhtemelen bu kısımda çift ön kamera kullanılacak.

Yeni akıllı telefonların Oppo tasarımında da yeni bir döneme geçiş yapılacağını gösteriyor. Telefonların ön kısmında yer alacak olan kızaklı sistemin, arka kapak kısmına da etkisi olacak. Telefonların arka kapak bölümünde sabit bir kamera kullandığını göreceğiz. Fakat kızak kısmını aşağı doğru kaydırdığımız zaman, arka kapak kısmında V şeklinde bir boşluk ortaya çıkacak.

Arka kısımda yer alacak olan V kızaklarının da tasarıma artısı bulunacak. Haliyle ekran kısmında çok daha iyi bir tasarımla gelecek olan akıllı telefonların, ekran kenarları kısmında da kavisli bir yapı sunduğunu belirtelim. Yeni akıllı telefonların ne zaman çıkış yapacağı konusunda ise bir açıklama bulunmuyor.

Muhtemelen telefonların çıkış tarihi için yıllarca beklemeye gerek kalmayacak patent görsellerinden sonra, tanıtımın yakın zamanda yapılması beklentisi var. Amiral gemisi sınıfına dahil olmasını beklediğimiz akıllı telefonların, özelliklerine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktığı zaman, sitemizde yeni bilgilere yer vereceğiz.