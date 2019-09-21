Oppo Yeni Amiral Gemileri Üzerinde Çalışıyor

Oppo, amiral gemilerinde en hızlı şarj teknolojisini ve dörtlü kamera kurulumlarını benimseyecek gibi duruyor..

yaklaşmakta olan akıllı telefonlarının neler olabileceği, yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Şirketin kısa bir süre önce 65W SuperVOOC şarj teknolojisini duyurmasıyla birlikte yeni telefonlar hakkında küçük varsayımlarda bulunabilir. Şirket, 10 Ekim için Reno Ace amiral gemisinin tanıtım tarihini belirledi.

Bugün ise Oppo PCLM10 model numarasına sahip yeni cihaz TENAA’da görüntülendi. Belgede, telefonun 2400×1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,5 inçlik geniş bir AMOLED paneli olduğu belirtiliyor. Ayrıca Snapdragon 855 Plus olan 2,96GHz bir sekiz-çekirdekli yonga seti var. Bu, 12GB RAM ve 256GB dahili depolama ile eşleştirildi.

Telefonda dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Sırasıyla 48MP + 13MP + 8MP + 2MP. Ayrıca ön tarasında 16MP selfie kamerası var. Sorun sadece telefonun 1.960 mAh batarya kapasitesidir. Bu, günümüz standartlarına göre oldukça düşük. Belki de yanlış yazılmıştır.

Aynı sitede iki farklı daha telefon yer alıyor. Telefonların sırasıyla 6.4 inçlik ve 6.5inçlik ekranları mevcut. İki telefondan birisinin AMOLED paneli ve ekran içi parmak izi okuyucusu var. Üstelik arka panelinde 64MP + 8MP + 2MP + 2MP şeklinde dörtlü kamera kurulu ve selfie kamerası olarak da 32MP sensör yer alıyor.

Telefonların tam olarak ne zaman resmiyet kazanacağı henüz net değil.Telefonların isimleri de belli değil. Bundan dolayı şirketin açıklama yapması için bir süre daha beklememiz gerekiyor.