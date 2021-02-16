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Oppo Yeni Bir Kamera Tasarım Patenti Satın Aldı!

Oppo yeni bir yana doğru kayan selfie kamera modülünün tasarım patentini satın aldığını açıkladı. İşte detayları..

Yunus Emre Çakır

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oppo

Oppo, akıllı telefon pazarında payını arttırmak için yeni modeller sunuyor ve bu yeni modellere yeni özellikler ekleyerek yerini sağlamlaştırmak istiyor. Bu nedenle şirket bugün üst çerçevenin bir ucundan diğerine uzanan yeni bir kayan selfie kamera patentini satın aldı.

LetsGoDigital tarafından paylaşılan bu bilgiye göre şirketin satın aldığı bu patent 33 sayfa uzunluğunda ve bu kamera sisteminin nasıl çalıştığına dair ayrıntılarda yer alıyor. Bu yeni kamera sistemi bir ray üzerinde bir uçtan diğerine giden bir bloğa monte edilecek.

Telefonun içerisinde ise bu işlemi yapabilecek yeni bir motor yer alacak. Bu sayede selfie kameranın hareketi sağlanabilecek. Şuan için bu yeni patent hakkında daha fazla bilgi sahibi değiliz.

Ancak bilindiği üzere Oppo akıllı telefonlarında yeni özellikler daha öncede denemişti. 2013 yılında N1 daha sonra Find X ve Reno 10X Zoom‘a kadar çeşitli kamera yeniliklerini görmüştük. Şirket bu politikadan uzun süre daha vazgeçmeyecek gibi duruyor.

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