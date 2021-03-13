Oppo Yeni Bir Katlanabilir Akıllı Telefon Sunabilir!

Çin’li akıllı telefon üreticisi Oppo, yeni modelleriyle pazarda oldukça fazla etkili olmaya devam ediyor. Bugün ortaya çıkan bir sızıntıya göre şirketin yeni bir katlanabilir ekrana sahip akıllı telefon üzerinde çalıştığı söyleniyor. Ayrıca bu yeni katlabilir akıllı telefonu 2021 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürüleceği bildiriliyor.

Şuan için yeni modelin tasarım ve teknik özellikleri konusunda henüz fazla bir detay ortaya çıkmış değil. Ancak bu yeni modelin bir önceki yıl çıkan Oppo X 2021’in devamı olmayacağı doğrulandı. Şirketin bu yeni modeliyle birlikte Huawei ve Samsung‘u geçmek istediği konuşuluyor.

Oppo, geçtiğimiz günlerde yeni Find X3, Find X3 Pro, Find X3 Neo ve X3 Lite serisini piyasaya sürmüştü. Find X3 Neo ve Find X3 Lite orta segmentte yer alıyor. Find X3 Lite, 6.44 inç 90 Hz FHD+ bir ekran ve Snapdragon 765G 5G işlemcisi ile birlikte geliyor. Ayrıca cihazın içerisinde 8 GB RAM / 128 GB dahili depolama alanı ve Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 bulunuyor. Cihaz 65 W hızlı şarj desteğine sahip 4.300 mAh bataryadan güç alıyor.

Bununla birlikte Find X3 Neo ise, 6.55 inç FHD+ AMOLED bir ekran, 32 Megapiksel selfiye kamera, 12 GB RAM / 256 GB dahili depolama alanı ve Snapdragon 865 yonga seti ile geliyor. Cihazın arka tarafında 50 Megapiksel ana + 16 Megapiksel geniş açılı lens + 13 Megapiksel telefoto + 2 Megapiksel makro sensörler yer alıyor. Yine cihaz 65 W hızlı şarj desteği olan 4.500 mAh batarya kapasitesine sahip.