Ana Sayfa Akıllı Telefon Oppo Yeni Kablosuz Şarjını Sessiz Sedasız Piyasaya Sürdü!

Oppo Yeni Kablosuz Şarjını Sessiz Sedasız Piyasaya Sürdü!

Oppo, 45W kablosuz şarj cihazını sessiz sedasız piyasaya sürdü. Yeni cihaz, 50 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.

Ayşen Sıla

-

0
Oppo

Dün Oppo, en yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi olarak Find X3 serisini piyasaya sürdü. Serideki iki cihaz olan Find X3 ve Find X3 Pro, şirketin 30W AirVOOC kablosuz şarj protokolünü destekliyor. Ancak şirket, daha güçlü 45W AirVOOC Kablosuz Şarjını bugün satışa çıkardı.

Adından da anlaşılacağı gibi, yeni Oppi AirVOOC kablosuz şarj cihazı 45W’a kadar çıkışı destekleyebiliyor. Bununla birlikte, maksimum hız yalnızca AirVOOC teknolojisine sahip cihazlarla uyumlu diyebilirz. Oysa Qi şarj protokolünü destekleyen cihazlar yalnızca 15W ile sınırlı.

Oppo

Girişler söz konusu olduğunda, bu şarj cihazı 18W, 20W ve 65W adaptörlerle kullanılabiliyor. Maksimum kablosuz şarj hızı, kullanılan adaptöre bağlı değişkenlik gösteriyor. Ayrıca, ürünün bir adaptörle gönderilmediğini, ancak bir USB Type-A ila Type-C kablosuyla birlikte geldiğini belirtmekte fayda var.

Şarj standı tasarım olarak dikey ancak telefonlar hem dikey hem de yatay olarak yerleştirilebiliyor. Ayrıca şarj cihazı, 2 mm’den daha az kalınlığa sahip bir kasa ile telefonları maksimum hızda şarj edebiliyor.

Oppo

Aşırı voltaj, düşük voltaj, aşırı sıcaklık, aşırı akım, elektrostatik ve yabancı cisim tespiti için altı korumaya sahip. Şarj cihazında ısıyı düşük tutmak için bir fan da bulunuyor. Oppo 45W AirVOOC Kablosuz Şarj OAWV02 sadece beyaz renkle geliyor ve 50 dolar fiyat etiketini benimsiyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakGizmo China

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Acer Nitro 5 Dizüstü Bilgisayarı Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Tayvanlı teknoloji devi Acer, Nitro serisi altında yeni bir oyun dizüstü bilgisayarı piyasaya sürdü. Acer Nitro 5, bir Ryzen 7 5800H işlemci ve Nvidia...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

iQOO Neo 5’in HD Görüntüleri Yayınlandı!

Vivo'nun çok beğenilen iQOO serisine bir yenisi daha ekleniyor. iQOO Neo 5, benzersiz özellikleriyle birçok habere konu oluyor. Telefonun 16 Mart'ta satışa sunulması bekleniyor....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo Yeni Kablosuz Şarjını Sessiz Sedasız Piyasaya Sürdü!

Dün Oppo, en yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi olarak Find X3 serisini piyasaya sürdü. Serideki iki cihaz olan Find X3 ve Find X3...
Devamını Oku
Sosyal Medya

Türk Rekabet Kurumu, Google’a Ceza Yağdırıyor!

Türk Rekabet Kurumu tarafından 2020 yılı boyunca alınan kararlar, dünyanın önde gelen antitröst ve rekabet hukuku dergisi ve haber servisi Global Competition Review (GCR)...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Apple, Eski Çalışanına Dava Açtı – Lancaster’ın Sonu!

Apple eski çalışanı Simon Lancaster aleyhine bir dava açtı. Şirkette üst düzey bir malzeme lideri haline gelen Lancaster, Apple tarafından çıkacak ürünler hakkında yüksek...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014