Oppo Yeni Kablosuz Şarjını Sessiz Sedasız Piyasaya Sürdü!

Dün Oppo, en yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi olarak Find X3 serisini piyasaya sürdü. Serideki iki cihaz olan Find X3 ve Find X3 Pro, şirketin 30W AirVOOC kablosuz şarj protokolünü destekliyor. Ancak şirket, daha güçlü 45W AirVOOC Kablosuz Şarjını bugün satışa çıkardı.

Adından da anlaşılacağı gibi, yeni Oppi AirVOOC kablosuz şarj cihazı 45W’a kadar çıkışı destekleyebiliyor. Bununla birlikte, maksimum hız yalnızca AirVOOC teknolojisine sahip cihazlarla uyumlu diyebilirz. Oysa Qi şarj protokolünü destekleyen cihazlar yalnızca 15W ile sınırlı.

Girişler söz konusu olduğunda, bu şarj cihazı 18W, 20W ve 65W adaptörlerle kullanılabiliyor. Maksimum kablosuz şarj hızı, kullanılan adaptöre bağlı değişkenlik gösteriyor. Ayrıca, ürünün bir adaptörle gönderilmediğini, ancak bir USB Type-A ila Type-C kablosuyla birlikte geldiğini belirtmekte fayda var.

Şarj standı tasarım olarak dikey ancak telefonlar hem dikey hem de yatay olarak yerleştirilebiliyor. Ayrıca şarj cihazı, 2 mm’den daha az kalınlığa sahip bir kasa ile telefonları maksimum hızda şarj edebiliyor.

Aşırı voltaj, düşük voltaj, aşırı sıcaklık, aşırı akım, elektrostatik ve yabancı cisim tespiti için altı korumaya sahip. Şarj cihazında ısıyı düşük tutmak için bir fan da bulunuyor. Oppo 45W AirVOOC Kablosuz Şarj OAWV02 sadece beyaz renkle geliyor ve 50 dolar fiyat etiketini benimsiyor.