Oppo yeni Marvel Tasarımlı Reno5’i Duyurdu!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo, Reno5 serisiyle pazardaki payını oldukça fazla arttırmıştı. Şirket bu payını daha fazla arttırmak için şimdi ise yeni Marvel tasarımına sahip Reno5 modelini resmi olarak duyurdu. Bilindiği üzere şirket bundan daha önce F11 modelinde de Avengers Edition versiyonunu satışa çıkarmıştı.

Şimdi de Reno5 4G modelinde de aynısını gördüğümüz Marvel Avengers Edition tasarım versiyonlu modelini şirket, 15 Mart tarihinde sınırlı sayıda satışa sunacak. Şuan için hangi pazarda satışa çıkacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Aynı zamanda ülkemizde de satışa sunulup sunulmayacağını henüz bilmiyoruz.







Oppo Reno5 Marvel Edition, 395 dolar fiyat etiketiyle birlikte satışa sunuluyor. Şirketin satışı gerçekleştirmek için @OppoIndonesia hesabı üzerinden sınırlı sayıda kod dağıtacağı söyleniyor. 200 Adet kodun ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor. Ancak 31 Mart tarihinde sonlanacak olan bu satış kodunun önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

Tasarım detayına baktığımızda, cihazın koruyucu kılıfının da Marvel tasarımlı bir logoya sahip olduğunu aynı zamanda kutu tasarımının da Avengers logosunu içerdiğiniz görüyoruz.