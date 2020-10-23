Oppo Yüksek Hassasiyetli Konum Algoritmasını Duyurdu

Oppo, kendi geliştirdiği yüksek hassasiyetli konum algoritmasını kısa süre önce duyurdu. Akıllı telefon navigasyonununda bu özellik bir metrelik mesafe yarıçapına kadar doğruluk payı sunuyor. İsmi ise Gerçek Zamanlı Kinetik Konumlandırma (Real Time Kinetic Positioning) olarak adlandırılıyor.

Geliştirilen algoritma çeşitli senaryolarda çok daha hassas bir okuma sağlayabilir. GizArena raporuna göre, yeni konumlandırma teknolojisi taşıyıcı faz ölçümüne dayanıyor.

Daha basit bir ifadeyle, algoritma, hassas bir okuma sağlamak için ağ istasyonları arasındaki mesafeyi gerçek zamanlı olarak ölçerek kullanıcıların konumlarını eşliyor. Bu sistem, başlangıçta büyük ve karmaşık olarak endüstriyel düzeyde kullanıldığından tam olarak yeni değildir.

Tabi ki o zamanlar akıllı telefonlar için uygun değildi. Ancak şimdi Oppo, konumlandırma doğruluğunu iyileştirmek için ivmeölçerler ve jiroskoplar dahil olmak üzere mevcut akıllı telefon sensörlerinden gelen bilgileri kullanan gelişmiş bir algoritma geliştirdi.

Yüksek hassasiyetli konum algoritmasının bir başka yararı, sinyal girişiminin azaltılmasıdır. Şu anda, Çin teknoloji devinin tescilli teknolojisi ticarileştirme aşamasında. Bu nedenle 2021’de gelecekteki Oppo akıllı telefonlarında yer almasını bekleyebiliriz.