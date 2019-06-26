Oppo’dan Bir Yenilik Daha – Ücretsiz Arama ve Mesajlaşma MeshTalk!

Bugün MWC Shanghai 2019’da Oppo, MeshTalk adında yeni bir teknoloji ortaya koydu. Yeni teknoloji Oppo telefonlarının, hücresel bir şebekeye, Bluetooth veya Wi-Fi bağlantısına ihtiyaç duymadan arama yapmalarına ve birbirlerine mesaj göndermelerine olanak sağlayacajk.

Üstelik sadece telefonların 3 kilometrelik bir alanda olmaları yeterli. Oppo, kullanıcıların 3 kilometre mesafedeki Oppo cihazlarına metin, sesli mesaj gönderebilecek ve telefon görüşmesi yapabileceklerini söyledi.

Birden fazla cihaz aynı zamanda “grup sohbetlerinin oluşturulmasına izin veren ve aynı zamanda bir sinyal rölesi aracılığıyla iletişim aralığının genişletilmesine yardımcı olan geçici bir yerel alan ağı (LAN) yaratabilecek”.

Resmi blog yazısı MeshTalk’un daha yüksek hız ve daha düşük güç tüketimi avantajlarından yararlanan bir özel yonga kullandığını söyledi. MeshTalk, Oppo’ya göre baz istasyonları ve sunucuları atlayabildiğinden yüksek bir gizlilik seviyesine sahiptir.

Oppo, teknolojinin halka ne zaman ulaşabileceğini açıklamadı. Ancak, yalnızca gelecekte piyasaya sürülen yeni modellerin, bir donanım bileşeni olan özel bir yonga kullandığı için MeshTalk’ı destekleyebileceğini söyleyebiliriz.

Oppo, mobil inovasyonda öncülerden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Çinli telefon şirketi araştırma ve geliştirmeye çok yatırım yaptı ve yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. MeshTalk bugün MWC Shanghai’da gösterdiği tek özellik değildi, aynı zamanda bir yıl içinde trend olması gereken Ekran Altı Kamera (USC) teknolojisini de sergiledi.